بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يحقق فوزين متتاليين للمرة الاولى هذا الموسم

دايف طومسون تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي رحيم سترلينغ يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى فولهام (2-صفر) في الدوري الانكليزي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

حقق مانشستر سيتي فوزين متتاليين في الدوري الانكليزي لكرة القدم للمرة الاولى هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه فولهام 2-صفر السبت في افتتاح المرحلة الحادية عشرة من الدوري الانكليزي في كرة القدم.

وحسم رجال المدرب الاسباني جوسيب غوارديولا الذي خاض مباراته الـ700 في مسيرته التدريبية، نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيلهم الهدفين عبر رحيم سترلينغ (5) والبلجيكي كيفن دي بروين (26 من ركلة جزاء).

وبعدما حقق فوزين متتاليين في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي بلغ دورها الثاني عندما تغلب على أولمبياكوس اليوناني (3-صفر في مانشستر و1-صفر في أثينا) في الجولتين الثالثة والرابعة، كرر مانشستر سيتي الانجاز ذاته في الدوري بعدما كان تغلب على بيرنلي بخماسية نظيفة السبت الماضي.

وهو الفوز الخامس لسيتي في الدوري هذا الموسم، فرفع رصيده الى 18 نقطة وارتقى الى المركز الرابع مؤقتا برصيد 18 نقطة مع مباراة مؤجلة، بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وليفربول المتصدرين وبفارق الاهداف أمام ليستر سيتي، فيما مني فولهام العائد الى دوري الاضواء، بخسارته الثامنة هذا الموسم فتجمد رصيده عند سبع نقاط في المركز السابع عشر.

ومنح سترلينغ التقدم لمانشستر سيتي مبكرا وتحديدا في الدقيقة الخامسة عندما تلقى كرة خلف الدفاع من دي بروين، فتوغل داخل المنطقة وسددها زاحفة بيمناه على يمين الحارس الفرنسي ألفونس أريولا.

وحصل سترلينغ على ركلة جزاء اثر عرقلته من الدنماركي يواكيم اندرسن فانبرى لها دي بروين على يسار الحارس أريولا (26).

وبات سترلينغ أكثر لاعب في تاريخ البرميرليغ يحصل على ركلات جزاء (20) بحسب موقع "أوبتا" للاحصائيات الرياضية.

وأهدر سترلينغ فرصة اضافة الهدف الثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من الدولي الجزائري رياض محرز خلف الدفاع فسددها "على الطاير" من مسافة قريبة أبعدها الحارس (32).

وحرمت العارضة دي بروين من تسجيل الهدف الثالث عندما ردت تسديدته اليسارية من مسافة قريبة (50).

وأنقذ أريولا مرماه من هدف محقق عندما تصدى لتسديدة قوية لدي بروين اثر انفراد بعد تلقيه تمريرة من محرز (57).

- كالفيرت-لوين ينقذ ايفرتون -

وسجل دومينيك كالفيرت-ليوين هدفه الحادي عشر هذا الموسم لينقذ فريقه إيفرتون من الخسارة امام مضيفه بيرنلي بمنحه التعادل 1-1.

ورغم بداية الموسم الجيدة لإيفرتون، ضل الفريق طريقه في الأسابيع الأخيرة، وخسر في أربع من مبارياته المحلية الخمس السابقة.

وتأخر فريق المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي مبكراً على ملعب "تورف مور"، بهدف الإيرلندي روبي برايدي (3)، قبل أن يعادل كالفيرت-ليوين في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+3).

وعزز كالفيرت-ليوين موقعه في صدارة لائحة هدافي الـ"برميرليغ" برصيد 11 هدفا بفارق هدفين عن أقرب منافسيه لاعب توتنهام الكوري الجنوبي هيونغ مين-سون.

ورفع إيفرتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع مؤقتاً، فيما بقي بيرنلي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بست نقاط.

وقال أنشيلوتي في تصريح لقناة "بي بي سي": "لسنا راضين عن النتيجة لكن الأداء كان جيدا"، مضيفا "البداية كانت سيئة وبيرنلي كان متألقا في الدفاع. صنعنا بعض الفرص الجيدة".

ويلعب لاحقا وست هام مع مانشستر يونايتد، وتشلسي مع ليدز يونايتد.

وتستكمل المرحلة الأحد بلقاءات وست بروميتش ألبيون مع كريستال بالاس، وشيفيلد يونايتد مع ليستر سيتي، وتوتنهام مع أرسنال، وليفربول مع ولفرهامبتون، على أن تختتم الإثنين بلقاء برايتون مع ساوثمبتون.

وتأجلت مباراة نيوكاسل مع أستون فيلا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد في صفوف الأول الذي أصيب لاعبون عدة وافراد في جهازه الفني بـ"كوفيد-19" ما ادى الى اقفال النادي مقره التدريبي.

© 2020 AFP