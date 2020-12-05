نائبة سابقة للرئيس الإيراني لشؤون المرأة تقول إنها ستستأنف حكما عليها بالسجن

ا ف ب/ارشيف

الرئيس الإيراني حسن روحاني وإلى انبه نائبته لشؤون المرأة شهيندخت مولاوردي، في طهران في 9 أيار/مايو 2017

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طهران (أ ف ب)

قالت نائبة سابقة للرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إنها تعتزم تقديم استئناف لحكم عليها بالسجن تسلمته السبت، حسبما ذكرت وكالة إيسنا للأنباء.

جاء ذلك عقب تقارير ذكرت بأنها اتهمت بتسليم معلومات سرية لجهات أجنبية.

وقالت شهیندخت مولاوردي لوكالة إيسنا "تسلمت الحكم هذا الصباح، لكنه حكم أولي".

وأضافت "هناك فترة من 20 يوما لإعادة النظر وسأقدم حتما استئنافا" بالحكم، دون أن تدلي بمزيد من التفاصيل.

وشغلت مولاوردي منصب نائبة الرئيس روحاني لشؤون المرأة لأربع سنوات، ثم حلت مكانها معصومة إبتكار في عام 2017.

لكنها استمرت في تولي مهام "المساعد الخاص لروحاني لشؤون الحقوق المدنية" حتى العام التالي قبل أن تتقاعد.

وذكرت وكالة فارس السبت إن الفرع 15 من المحكمة الثورية حكم عليها بالسجن عامين بتهمة "تقديم معلومات ووثائق سرية ... بهدف زعزعة الأمن القومي".

وخلال إحدى جلسات محاكمتها في تشرين الأول/أكتوبر، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية إيرنا، إن مولاوردي اتهمت بالسعي لنقل معلومات سرية إلى جهات أجنبية "بتوقيع عقد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان".

وذكرت وكالة فارس السبت إنها تلقت عقوبة أخرى بالسجن ستة أشهر بتهمة "الدعاية" ضد النظام في الجمهورية الإسلامية.

وكانت المسؤولة السابقة قد أثارت الكثير من الجدل خلال توليها المنصب وبعده بسبب تصريحات تؤيد حق النساء في حضور فعاليات رياضية للرجال.

واستدعتها محكمة في طهران في 2016 بشبهة "نشر معلومات زائفة" بعدما نُقل عنها القول إن جميع الرجال في احدى قرى محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق إيران، قد أعدموا بجرائم مخدرات.

ونفى مسؤولون قضائيون ما نقل عنها.

© 2020 AFP