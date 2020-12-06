الكيني كاندي يسحق الرقم العالمي لنصف الماراثون

ماتيوس سلودكوفسكي ا ف ب

كيبيووت كاندي في سباق نصف الماراثون في غدينيا في بولندا في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

سحق الكيني كيبيووت كاندي (24 عاما) الرقم القياسي العالمي لسباق نصف الماراثون الاحد في فالنسيا، بتسجيله 57:32 دقيقة متقدما الأوغندي جاكوب كيبليمو بطل العالم (57:37).

وكان الرقم القياسي العالمي السابق بحوزة الكيني الآخر جوفري كاموورور والبالغ 58:01 دقيقة، سجّله في أيلول/سبتمبر 2019 في كوبنهاغن.

وفي هذا السباق السريع، نجح أربعة عدائين في النزول تحت الرقم القياسي السابق: كاندي، كيبليمو بالاضافة إلى الكينيين رونيكس كيبروتو (57:49 د) وألكسندر موتيسو (57:59 د).

ونجح كاندي في انجاز لافت بإنهاء رابع سباق نصف ماراثون هذه السنة نزل في جميعها تحت حاجز 59 دقيقة.

ويؤكد مسار فالنسيا سرعته من بين سباقات الطرق، وما عزز ارقام الاحد حال الطقس المناسبة، مسار مسطح معروف بسرعته الفائقة واستخدام جيل جديد من الاحذية "السحرية" ذات الالواح الكربونية والكعوب المعزّزة المقدمة لغالبية المشاركين.

ولدى السيدات، نجحت النجمة الاثيوبية غنزيبي ديبابا (29 عاما) بإحراز اللقب بزمن 1.05:18 ساعة متقدمة على الكينية شيلا شيبكيروي (1.05:39 س).

© 2020 AFP