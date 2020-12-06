بطولة إنكلترا: زاها يقود بالاس إلى فوز تاريخي خارج أرضه

مايك ايغرتون تصوير مشترك/ا ف ب

كانت عودة زاها ملهمة بتسجيله هدفين في مرمى وست بروميتش البيون

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لندن (أ ف ب)

للمرة الأولى في تاريخه، سجل كريستال بالاس خمسة أهداف خارج ملعبه في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، بفوزه الساحق على وست بروميتش ألبيون 5-1 الأحد ضمن المرحلة الحادية عشرة.

ورفع بالاس الذي عانى أخيرا للتسجيل، رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما غرق وست بروميتش أكثر في وصافة القاع.

وبعد خوضه 404 مباريات في المستوى الاول، نجح بالاس في تسجيل خمسة أهداف أو أكثر للمرة الاولى خارج قواعده.

وبعد عودته اثر غياب مباراتين لاصابته بفيروس كورونا المستجد، ساهم العاجي ويلفريد زاها بتسجيل الهدف الاول الذي ارتد من دارنيل فورلونغ داخل مرمى شباكه مبكرا (8).

عادل وست بروميتش بتسديدة ارضية من وسط المنطقة عبر كونور غالاغر (30)، لكن سير المباراة انقلب رأسا على عقب بعد طرد لاعبه البرازيلي ماتيوس بيريرا (34).

استعاد زاها تقدم فريقه بتسديدة صاروخية رائعة في الزاوية اليسرى للحارس (55)، ثم عزز البلجيكي كريستيان بنتيكي تقدم بالاس برأسية قريبة (59).

فرض زاها نفسه نجما للمباراة بتحقيقه الثنائية بأرضية من داخل المنطقة وهو منفرد (68)، قبل أن يختم بنتيكي المهرجان بهدف خامس من يسارية أرضية (88).

© 2020 AFP