بطولة إيطاليا: روما المنقوص عدديا يعادل ساسوولو والأمطار تؤجل مباراة أتالانتا

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب

سنحت عدة فرص لروما برغم اكماله مواجهة ساسوولو منقوصا عدديا

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روما (أ ف ب)

تعادل روما المنقوص عدديا لأكثر من شوط وضيفه ساسوولو الرابع سلبا الاحد ضمن المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، فيما تأجلت مباراة أتالانتا ومضيفه أودينيزي بسبب هطول الامطار الغزيرة.

وشهدت المباراة الاولى طرد الإسباني بيدرو رودريغيس لاعب روما في الدقيقة 40 لنيله الإنذار الثاني بعد الأول في الدقيقة 11، علما بان فريق العاصمة خاض المباراة بعد خسارته الساحقة ضد نابولي صفر-4.

ورفع ساسوولو رصيده إلى 19 نقطة وحافظ موقتا على مركزه الرابع بفارق نقطة عن فريق العاصمة خامس الترتيب، بيد انه عجز عن اللحاق بإنتر الثاني (21).

وتأجلت المباراة التي كانت مقررة بين اودينيزي واتالانتا بسبب هطول الامطار الغزيرة. وقام حكم المباراة باختبار ارضية الملعب مرتين ليقرر بعدها تأجيلها.

وغرد أتالانتا على صفحته على "تويتر": "الموضوع رسمي، المباراة مؤجلة".

وسيصب التأجيل في مصلحة اتالانتا الذي عانى لاعبوه مؤخرا من الارهاق، لاسيما في اطار استعداده للمباراة المصيرية في الجولة الأخيرة لدوري أبطال أوروبا الأربعاء ضد مضيفه اياكس أمستردام الهولندي.

ويحتل فريق مدينة برغامو المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، خلف ليفربول الإنكليزي بفارق نقطة، ويتقدم على اياكس الثالث بنقطة ايضا، فيما يتذيل ميدتيلاند الدنماركي الترتيب. ويحتاج الى التعادل لضمان مكان له في دور الـ16 للمرة الثانية على التوالي.

وتعادل فيرونا مع ضيفه كالياري بهدف ماتيا زاكانيي (21) مقابل هدف الروماني رازفان مارين (48)، فيما تعادل بارما مع ضيفه بينيفينتو سلبا.

© 2020 AFP