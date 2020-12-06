بطولة اسبانيا: تمدد عضلي لديمبيلي

اتيلا كيسبنديك ا ف ب

مهاجم برشلونة الفرنسي عثمان ديمبيلي خلال مباراة فريقه ضد فرينتسفاروش المجري في دوري ابطال اوروبا. الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

كشف نادي برشلونة الاسباني الاحد عن اصابة مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي بتمدد في العضلة الخلفية للفخذ الايمن من دون ان يكشف عن فترة غيابه عن الملاعب.

وقال النادي الكاتالوني في بيان "اثبتت الفحوص التي خضع لها عثمان ديمبيلي اصابته بتمدد عضلي في العضلة الخلفية للفخذ الايمن. التمدد ضعيف وستتحدّد عودته الى الملاعب بحسب تطور الاصابة".

وكان ديمبيلي بطل العالم في صفوف منتخب بلاده في مونديال 2018 سجل 4 اهداف في 12 مباراة هذا الموسم، بينها هدف ثمين في مرمى يوفنتوس الايطالي (2-صفر) في دوري ابطال أوروبا.

وتعرّض ديمبيلي للاصابة خلال المباراة التي شارك فيها احتياطيا مطلع الشوط الثاني وخسرها فريقه امام قادش 1-2 في الدوري الاسباني السبت.

ولطالما تعرض لديمبيلي لاصابات متكررة في مسيرته وهو خاض 9 مباريات فقط في صفوف برشلونة الموسم الماضي، حيث اصيب مرتين وخضع لعملية جراحية بسبب تمزق عضلي في فخذه.

© 2020 AFP