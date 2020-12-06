بطولة العالم للراليات: أوجييه بطلا للمرة السابعة

سيباستيان اوجييه وملاحه جوليان اينغراسيا يحتفلان بالفوز بلقب بطولة العالم للراليات بعد فوزهما في سباق مونزا في 6 كانون الاول/ديسمبر 2020

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مونزا (إيطاليا) (أ ف ب)

توّج الفرنسي سيباسيتان أوجييه سائق تويوتا بلقبه السابع في بطولة العالم للراليات، بعد فوزه الاحد برالي مونزا الايطالي محققًا انتصاره التاسع والاربعين في مسيرته، امام الاستوني أوت تاناك حامل اللقب العام الماضي والاسباني داني سوردو.

وقال اوجييه (36 عاما) بعد الفوز إثر موسم شهد إلغاء قرابة نصف السباقات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "أنا سعيد جدًا ولكني لن أقفز في الهواء، لأن هناك الكثير من الاشخاص الذين يعانون هذا العام، لذا أريد أن أبقى لائقًا".

بعد تحقيقه أربعة ألقاب مع فولكسفاغن بين 2013 و2016، واثنين مع أم-سبورت فورد في عامي 2017 و2018، بات أوجييه (36 عامًا) ثاني سائق فقط في التاريخ يحقق اللقب العالمي مع ثلاثة صانعين مختلفين بعد الفنلندي يوها كانكونين (1986 مع بيجو، في 1987 و1991 مع لانسيا و1993 مع تويوتا).

يُذكر أن الفرنسي الآخر سيباستيان لوب يحمل الرقم القياسي بعدد مرات احراز لقب بطولة العالم، بواقع تسع مرات بين 2004 و2012.

وللفوز بهذا اللقب السابع بعد نهاية موسم توقف قسريًا قرابة خمسة أشهر بسبب الجائحة، كان على أوجييه ان يكافح حتى الرمق الاخير. فاز برالي المكسيك قبل الاقفال الاول بسبب الجائحة، الا انه لم يعتقد أنه سيكون قادرًا على الفوز باللقب العالمي ما دفعه الى تجديد عقده مع تويوتا لمدة عام خلال فترة الاغلاق الثاني.

قبل الجولة السابعة والاخيرة، تقدّم الويلزي ايلفن ايفانز زميله في تويوتا ترتيب السائقين بفارق 14 نقطة، لذا لم تكن المهمة سهلة امام الفرنسي الذي حقق فوزه الثاني هذا العام حيث قال "ليس هناك شيء لأخسره، سوف أقدم كل ما لدي"، علما بان ايفانز مهّد له طريق الفوز بتعرضه لحادث السبت.

© 2020 AFP