بطولة فرنسا: ليل يوقف سلسلة انتصارات موناكو ويستعيد المركز الثاني

دوني شارليه اف ب

التركي يوسف يازجي بعد تسجيله لليل في مرمى موناكو في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 6 كانون الاول/ديسمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

استعاد ليل المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه موناكو ملحقًا به الهزيمة الاولى بعد اربعة انتصارات متتالية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة الاحد ليبقى على بعد نقطتين من المتصدر باريس سان جرمان.

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عبر الكندي جوناثان ديفيد (53) قبل أن يضاعف التركي يوسف يازجي تقدمه (65) فيما سجل فريق الامارة هدف تقليص الفارق في الدقيقة الاخيرة عبر الايطالي الشاب بييترو بيليغري.

ورفع ليل رصيده الى 26 نقطة في مركز الوصافة متقدمًا بفارق نقطتين عن مرسيليا الثالث الذي لديه مباراتان مؤجلتان وثلاث عن كل من ليون الطامح لمقارعته عندما يحل على متز في الامسية، وموناكو ومونبلييه.

ودخل ليل المباراة بعد فوز قاتل الاثنين 2-1 على سبارتا براغا التشيكي في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس حيث سجل هدفين في الدقائق العشر الاخيرة معوضًا تأخره، ليضمن تأهله الى الدور الـ32 رفقة ميلان الايطالي.

ويحل على سلتيك الاسكتلندي الاسبوع المقبل في مباراة مهمة على صدارة المجموعة.

واشاد مدرب ليل كريستوف غالتييه باداء فريقه بقوله "لقد تغلبنا على فريق جيد، منظم جدا ومن الصعب مواجهته ويملك لاعبوه فنيات عالية ويعيش فترة ممتازة".

واضاف "هذه النتيجة في غاية الاهمية لاننا حققناها في مواجهة منافس مباشر ولاننا لم نفز كثيرا في الاونة الاخيرة. عندما ارى باريس سان جرمان يتغلب بسهولة على مونبلييه بعد ان اجرى 8 تبديلات، فانا اتطلع الى الفرق التي تلينا في الترتيب وهي مرسيليا، موناكو ليون ومونبلييه".

اما الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب موناكو فاعتبر بان فريقه كان يستحق التعادل "المباراة كانت متكافئة لكننا دفعنا ثمن خطأين في وسط الملعب. كان يمكن للمباراة ان تنتهي بالتعادل وبالتالي اشعر بالخيبة".

وسقط نانت الرابع عشر سقوطا عظيما على ارضه امام ستراسبورغ المتواضع برباعية نظيفة سجلها ديميتري لينار (16 من ركلة جزاء) والسنغالي حبيبو محمد ديالو (34) ولودوفيك اجورك (78 من ركلة جزاء) والمالي كيفن زوهي (83).

وحقق بوردو العاشر فوزا صعبا على ضيفه بريست بهدف سجله حاتم بن عرفة قبل نهاية المباراة بست دقائق. وحذا حذوه انجيه على لوريان 2-صفر، في حين انتهى لقاء ديجون وسانت اتيان بالتعادل السلبي.

ويلتقي لاحقا في ختام المرحلة رينس مع نيس وميتز مع ليون.

© 2020 AFP