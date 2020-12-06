بطولة فرنسا: ليل يوقف سلسلة انتصارات موناكو ويستعيد المركز الثاني

دوني شارليه اف ب

التركي يوسف يازجي بعد تسجيله لليل في مرمى موناكو في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 6 كانون الاول/ديسمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

استعاد ليل المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه 2-1 على ضيفه موناكو ملحقًا به الهزيمة الاولى بعد اربعة انتصارات متتالية، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة الاحد ليبقى على بعد نقطتين من المتصدر باريس سان جرمان، ومتقدما على ليون بفارق الاهداف بعد فوز الاخير على ميتز 3-1.

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عبر الكندي جوناثان ديفيد (53) قبل أن يضاعف التركي يوسف يازجي تقدمه (65) فيما سجل فريق الامارة هدف تقليص الفارق في الدقيقة الاخيرة عبر الايطالي الشاب بييترو بيليغري.

ورفع ليل رصيده الى 26 نقطة في مركز الوصافة متقدمًا بفارق الاهداف عن ليون ونقطتين عن مرسيليا الثالث الذي لديه مباراتان مؤجلتان.

ودخل ليل المباراة بعد فوز قاتل الاثنين 2-1 على سبارتا براغا التشيكي في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس حيث سجل هدفين في الدقائق العشر الاخيرة معوضًا تأخره، ليضمن تأهله الى الدور الـ32 رفقة ميلان الايطالي.

ويحل على سلتيك الاسكتلندي الاسبوع المقبل في مباراة مهمة على صدارة المجموعة.

واشاد مدرب ليل كريستوف غالتييه باداء فريقه بقوله "لقد تغلبنا على فريق جيد، منظم جدا ومن الصعب مواجهته ويملك لاعبوه فنيات عالية ويعيش فترة ممتازة".

واضاف "هذه النتيجة في غاية الاهمية لاننا حققناها في مواجهة منافس مباشر ولاننا لم نفز كثيرا في الاونة الاخيرة. عندما ارى باريس سان جرمان يتغلب بسهولة على مونبلييه بعد ان اجرى 8 تبديلات، فانا اتطلع الى الفرق التي تلينا في الترتيب وهي مرسيليا، موناكو ليون ومونبلييه".

اما الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب موناكو فاعتبر بان فريقه كان يستحق التعادل "المباراة كانت متكافئة لكننا دفعنا ثمن خطأين في وسط الملعب. كان يمكن للمباراة ان تنتهي بالتعادل وبالتالي اشعر بالخيبة".

وسقط نانت الرابع عشر سقوطا عظيما على ارضه امام ستراسبورغ المتواضع برباعية نظيفة سجلها ديميتري لينار (16 من ركلة جزاء) والسنغالي حبيبو محمد ديالو (34) ولودوفيك اجورك (78 من ركلة جزاء) والمالي كيفن زوهي (83).

- فوز رابع تواليا لليون-

وحقق ليون فوزه الرابع تواليا بتغلبه على مضيفه متز بثلاثة اهداف مقابل هدف.

ولم يخسر ليون في اخر تسع مباريات له في الدوري المحلي.

وسنحت فرصة ذهبية لمتز لافتتاح التسجيل عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء، لكن حارس ليون البرتغالي انتوبي لوبيش نجح في التصدي لمحاولة الجزائري فريد بولاية (6).

ثم افتتح الهولندي ممفيس ديباي التسجيل لليون بتسديدة قوية من مشارف المنطقة (17).

وفي الشوط الثاني اضاف الكاميروني كارل توكو ايكامبي هدفين (47 و60)، قبل ان يرد متز بهدف شرفي حمل توقيع بولاية (75).

وحقق بوردو العاشر فوزا صعبا على ضيفه بريست بهدف سجله حاتم بن عرفة قبل نهاية المباراة بست دقائق. وحذا حذوه انجيه على لوريان 2-صفر، في حين انتهى لقاء ديجون وسانت اتيان بالتعادل السلبي.

وفي اول مباراة رسمية له باشراف مدربه الجديد ادريان اورسيا، اكتفى نيس بالتعادل السلبي مع مضيفه رينس.

وحل اورسيا بدلا من باتريك فييرا الذي اقاله النادي قبل يومين بسبب سوء نتائج الفريق وخسارته اخر خمس مباريات له تواليا في مختلف المسابقات، علما بان المدرب الجديد كان مساعدا له.

وكان نيس حل سابعا ثم خامسا في الموسمين الأولين لفييرا على رأس الجهاز الفني، لكنه يحتل المركز الحادي عشر حاليا في الدوري الفرنسي.

© 2020 AFP