بطولة فرنسا: ليل يوقف سلسلة انتصارات موناكو ويستعيد الوصافة موقتا

دوني شارليه اف ب

التركي يوسف يازجي بعد تسجيله لليل في مرمى موناكو في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 6 كانون الاول/ديسمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

استعاد ليل المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ضيفه موناكو 2-1، ملحقًا به الهزيمة الاولى بعد اربعة انتصارات متتالية وذلك ضمن منافسات المرحلة الثالثة عشرة الاحد ليبقى على بعد نقطتين من المتصدّر باريس سان جرمان.

وافتتح أصحاب الارض التسجيل عبر الكندي جوناثان ديفيد (53) قبل أن يضاعف التركي يوسف يازجي تقدمه (65) فيما سجل فريق الامارة هدف تقليص الفارق في الدقيقة الاخيرة عبر الايطالي الشاب بييترو بيليغري.

ورفع ليل رصيده الى 26 نقطة في مركز الوصافة متقدمًا بفارق نقطتين عن مرسيليا الثالث الذي لديه مباراتان مؤجلتان وثلاث عن كل من ليون الطامح لمقارعته عندما يحل على متز في الامسية، وموناكو ومونبلييه.

ودخل ليل المباراة بعد فوز قاتل الاثنين 2-1 على سبارتا براغا التشيكي في الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، حيث سجل هدفين في الدقائق العشر الاخيرة معوضًا تأخره، ليضمن تأهله الى الدور الـ32 رفقة ميلان الايطالي. ويحل على سلتيك الاسكتلندي الاسبوع المقبل في مباراة مهمة على صدارة المجموعة.

© 2020 AFP