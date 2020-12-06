جائزة صخير الكبرى: المكسيكي بيريز (رايسينغ بونيت) يحرز باكورة انتصاراته

كامران جبريلي POOL/ا ف ب

المكسيكي سيرخيو بيريز سائق فريق رايسينغ بوينت محتفلا بعد فوزه بجائز صخير الكبرى ضمن بطولة العالم لفورمولا واحد. 6 كانون الاول/ديسمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

المنامة (أ ف ب)

احرز سائق فريق رايسينغ بوينت المكسيكي سيرخيو بيريز باكورة انتصاراته في مسيرته من خلال احتلاله المركز الاول في سباق جائزة صخير الكبرى المرحلة السادسة عشرة قبل الاخيرة من بطولة العالم لفورمولا واحد الاحد.

وتقدم بيريز الذي كان يخوض سباقه الرقم 194 في مسيرته، على الفرنسي استيبان اوكون (رينو) في حين جاء زميله في راسينغ بوينت الكندي لانس سترول في المركز الثالث.

وعاد بيريز من بعيد لان سباقه كاد ينتهي عند المنعطف الرابع بعد الانطاق عندما اصطدم به شارل لوكلير من موناكو (فيراري)، فحاول الهولندي ماكس فيرشتابن تحاشيهما لكنه لم ينجح في السيطرة على سيارته التي ارتطمت بالحائط ليخرج مع لوكلير من السباق مبكرا، في حين اكمل المكسيكي السباق لكنه تراجع الى المركز الثامن عشر.

وغاب عن السباق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الذي توج بطلا للعالم هذا الموسم للمرة السابعة معادلا الرقم القياسي المسجل باسم الاسطورة الالماني ميكايك شوماخر، وذلك لاصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونجح السائق البريطاني جورج راسل الذي حل بدلا من مواطنه هاميلتون في سيارة مرسيدس في تحقيق انطلاقة رائعة عندما انتزع المركز الاول من سائق مرسيدس الاخر الفنلندي فالتيري بوتاس.

وكانت كل الدلائل تشير الى احتلال ثنائي مرسيدس المركزين الاول والثاني لكن راسل وبوتاس عانيا من مشاكل، حيث تعرضت سيارة الاول لثقب في الاطارات ليحتل المركز التاسع، في حين فقد الفنلندي 27 ثانية لدى دخوله المرآب لتغيير اطارات سياراته اثر خطا من احد الميكانيكيين.

ويسدل الستار على بطولة العالم في سباق جائزة ابو ظبي الكبرى على حلبة ياس مارينا في 13 كانون الاول/ديسمبر الجاري.

© 2020 AFP