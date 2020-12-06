دوري أبطال آسيا: بكين غوان إلى ربع النهائي للمرة الأولى

كريم جعفر ا ف ب

مهاجم بكين غوان الصيني آلان بعد تسجيله هدف التأهل الى ربع نهائي دوري ابطال اسيا ضد أف سي طوكيو الياباني في 6 كانون الاول/ديسمبر 2020 في الدوحة

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الدوحة (أ ف ب)

بات بكين غوان الصيني أول المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عن منطقة الشرق، بعد فوزه الاحد على أف سي طوكيو الياباني 1-صفر، على استاد المدينة التعليمية في فقاعة الدوحة الصحية.

وهذه المرة الأولى يبلغ بكين غوان هذه المرحلة بفضل هدف البرازيلي ألان في الدقيقة 59.

وكتب الفريق الذي يشرف عليه مدرب ليون الفرنسي السابق برونو جينيزيو فصلا جديدا في تاريخه، بعد تخطيه دور المجموعات للمرة الاولى.

ورفع فريق العاصمة الصينية رصيده الى سبع مباريات تواليا دون خسارة في المسابقة القارية.

في المقابل، وقع أف سي طوكيو في فخ الاندية الصينية مجددا، بعد سقوطه أمام غوانغجو ايفرغراند في الدور عينه عام 2012 وشنغهاي اس آي بي جي في 2016.

وبعد شوط أول لم يشهد أية تسديدة على المرمى، كان ألان (31 عاما)، المعروف سابقا باسم ألان كارفاليو، قريبا من افتتاح التسجيل بعد تمريرة من مواطنه ريناتو أوغوستو.

عوّض سريعا مسجلا هدفه الرابع في المسابقة من مسافة قريبة بعد تمريرة من أوغوستو أيضا. أصيب بعدها وحل بدلا منه زهانغ يونينغ، فيما بقي فريقه مسيطرا على المباراة. حاول اليابانيون الرد لكن بهجمات خجولة على المرمى الصيني.

قال جينيزيو بعد المباراة "كانت مباراة اليوم متقاربة، ومستوى الفريقين متقاربا". تابع "لكن اعتقد اننا نستحق الفوز، لأننا سيطرنا واستحوذنا".

أضاف "كنا فعالين في الدفاع والهجوم، لذا اهنئ اللاعبين".

في المقابل، أشاد المدرب كنتو هاسيغاوا بلاعبي طوكيو "جميع اللاعبين كانوا رائعين، خصوصا في الشوط الثاني. كان ريناتو لاعبهم الأبرز لانه كان حاسما بالهدف".

تابع "في المرة المقبلة، نودّ الذهاب أبعد".

ويلتقي في وقت لاحق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع ملبورن فيكتوري الاسترالي.

وتجتمع اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباريات دور الـ16 الاحد والاثنين، ومباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، وقبل النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

* برنامج ونتائج دور الـ16 لمنطقة الشرق:

- الاحد:

بكين غوان الصيني - أف سي طوكيو الياباني 1-صفر

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - ملبورن فيكتوري الاسترالي

- الاثنين:

فيسيل كوبي الياباني - شنغهاي اس آي بي جي الصيني

يوكوهاما مارينوس الياباني - سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي

© 2020 AFP