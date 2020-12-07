دوري ابطال آسيا: إنييستا يقود فيسيل كوبي إلى ربع النهائي للمرة الأولى

الاسباني اندريس انييستا يحتفل بهدفه مع فيسيل كوبي الياباني ضد شنغهاي أس آي بي جي الصيني في الدور ثمن النهائي من دوري ابطال آسيا لكرة القدم في الدوحة في 7 كانون الاول/ديسمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

قاد النجم الاسباني المخضرم أندريس إنييستا فيسيل كوبي الياباني الى الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الاولى في تاريخه، بعد تغلبه الاثنين على شنغهاي أس آي بي جي الصيني بنتيجة 2-صفر على ستاد خليفة الدولي في فقاعة الدوحة الصحية.

وافتتح اسطورة برشلونة الاسباني التسجيل في الدقيقة 31، قبل ان يضيف دايغو نيشي الهدف الثاني (50).

وكانت هذه المشاركة الاولى للفريق الياباني في الادوار الاقصائية من البطولة القارية الاهم، في حين كان يخوض نظيره الصيني الدور ثمن النهائي للموسم الخامس تواليًا حيث نجح في بلوغ هذه المرحلة في جميع مشاركاته في المسابقة.

وافتتح إنييستا الذي غادر برشلونة في العام 2018 التسجيل عندما وصلته كرة في العمق من هوتارو ياماغوتشي على مشارف المنطقة، فتوغّل صاحب هدف الفوز في نهائي كأس العالم 2010 وسدد بيسراه كرة زاحفة بين ثلاثة لاعبين كان الحارس قادرًا ان يتعامل معها بطريقة أفضل بعد تمكن من التقاطها قليلا قبل ان تتسلل تحته وتتابع طريقها نحو الشباك (31).

وضاعف الدولي الياباني نيشي تقدم فريقه، عندما رفع قدمه عاليًا وهو في وضعية صعبة وغمز الكرة إثر عرضية من كيوغو فوهوراشي عن الجهة اليسرى (50).

وكانت هذه المرة الرابعة على التوالي يخرج فيها شنغهاي أس آي بي جي من البطولة على يد فريق ياباني.

ويختتم دور الـ16 في وقت لاحق بين يوكوهاما مارينوس الياباني وسوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي.

وسبق أن بلغ الاحد كل من بكين غوان الصيني وأولسان هيوندي الكوري الجنوبي ربع النهائي بفوز الاول على أف سي طوكيو الياباني 1-صفر والثاني على ملبورن فيكتوري الاسترالي 3-صفر.

وتجمعت اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضًا عن ذهاب واياب كما جرت العادة، في الدوحة أيضا على استاد الجنوب.

وتقام مباراتا الدور ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر، ونصف النهائي يوم 13 من ذات الشهر.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

© 2020 AFP