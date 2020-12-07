مايويذر يخوض نزالا استعراضيًا ضد نجم يوتيوب لوغان بول

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لوس انجليس (أ ف ب)

أعلن بطل الملاكمة المعتزل الاميركي فلويد مايوذر أنه سيخوص نزالًا استعراضيًا ضد نجم موقع يوتيوب مواطنه لوغان بول، في 20 شباط/فبراير من العام المقبل من دون أن يحدد المكان.

ولم يخض مايويذر (43 عامًا) أي نزال تنافسي منذ لقائه مع أندري بيرتو في 2015، في العام الذي تواجه فيه مع الاسطورة الفيليبينية ماني باكياو.

أما بول (25 عامًا) الذي يبلغ عدد متابعيه على "يوتيوب" 22 مليونًا، خاض نزالًا واحدًا في الملاكمة ضد غريمه في الموقع "كاي أس أي" في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وأثار بول العام 2017 غضب مستخدمي الإنترنت لنشره مقطع فيديو لرجل ينتحر شنقاً غابة أوكيغاهارا في اليابان، ما دفع "يوتيوب" لقطع بعض العلاقات التجارية معه.

وفي العام تواجه مايويذر مع نجم الفنون القتالية المختلطة الإيرلندي كونور ماكغريغور الذي لم يخض اي نزال في الملاكمة سابقًا، وانتهت المواجهة بفوز الاميركي الذي ختم مسيرته "النظيفة" بخمسين فوزًا مقابل ولا أي هزيمة.

وبعد عام تغلب مايويذر على منافسه الياباني تنشين ناسوكاوا بطل رياضة الكيك بوكسينغ في بلاده بالضربة الفنية القاضية خلال نزال استعراضي بينهما في طوكيو جنى منه الاميركي تسعة ملايين دولار.

© 2020 AFP