مقتل خمسة من الانفصاليين في هجوم في جنوب اليمن

ا ف ب/ارشيف

مقاتلون موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي، ينتشرون في محافظة أبين جنوب اليمن في 24 حزيران/يونيو 2020

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دبي (أ ف ب)

قتل خمسة مقاتلين ينتمون إلى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في هجوم شنه مسلحون يعتقد بأنهم ينتمون لتنظيم القاعدة في محافظة أبين جنوب اليمن، بحسب مسؤول أمني.

وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إن "عناصر يعتقد أنها تابعة للتنظيم قامت بشن هجوم فجر اليوم (الإثنين) عند مدخل مدينة لودر" مشيرا " فرت العناصر الارهابية الى جهة غير معروفة".

وأكد مصدر طبي في لودر حصيلة القتلى.

ولم يصدر أي إعلان من تنظيم القاعدة حول الهجوم.

وتتنازع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي السيطرة على جنوب اليمن مع الجيش الموالي للحكومة حيث يتحالف هذان التشكيلان من حيث المبدأ في مواجهة المتمردين الحوثيين في الشمال في الحرب التي تدمر منذ 2014 هذا البلد الفقير الواقع في شبه الجزيرة العربية.

وأعدم مسلحون ينتمون إلى تنظيم القاعدة في آب/اغسطس الماضي طبيب أسنان اتهموه بالتجسس لحساب الحكومة اليمنية والتسبب بتوجيه ضربات طائرات دون طيار أميركية ضد عناصر القاعدة في محافظة البيضاء وسط اليمن. وقاموا بعدها بأيام بتفجير مركز صحي هناك.

واستغل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ضعف السلطة المركزية في اليمن لتعزيز وجوده في جنوب وجنوب شرق اليمن الذي دمرته الحرب منذ 2015.

وتعتبر الولايات المتحدة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي يتّخذ من اليمن مقرا، أخطر فروع القاعدة.

وعززت الولايات المتحدة ضرباتها ضد التنظيم بعد تولي دونالد ترامب الرئاسة في العام 2017.

وقتلت الولايات المتحدة زعيم التنظيم قاسم الريمي في غارة بطائرة مسيرة أميركية في اليمن في شباط/فبراير الماضي.

وكان التنظيم قد أعلن مسؤوليته عن إطلاق نار في كانون الأول/ديسمبر 2019 في قاعدة بحرية أميركية في فلوريدا أدى إلى مقتل ثلاثة بحارة بيَد ضابط سعودي.

© 2020 AFP