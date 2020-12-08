الامم المتحدة: الوضع الإنساني في تيغراي الإثيوبية "يزداد تأزما"

أشرف شاذلي ا ف ب/ارشيف

لاجئة إثيوبية مع طفليها في مخيم أم راكوبة في السودان في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

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جنيف (أ ف ب)

اعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة بابار بالوش الثلاثاء أن الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي الإثيوبية حيث يحول الوضع الأمني دون إغاثة السكان "تزداد تأزما".

وقال من جنيف خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي للأمم المتحدة "من المهم ان تكون المنظمات الإنسانية قادرة على مساعدة الأفراد بسرعة بالتوافق مع القواعد العالمية للإنسانية والحياد وعدم الانحياز والاستقلالية العملانية".

وأضاف "للأسف حتى الآن لم يتأمن هذا الممر" مضيفا أن المنظمة لم تتمكن منذ شهر من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين ال96 ألفا في تيغراي.

وتابع ان المفوضية التي تفتقر إلى معلومات آنية عن هذه المنطقة، حصلت على معلومات مفادها أن هؤلاء اللاجئين نزحوا إلى قطاعات اخرى في تيغراي أو عبروا الحدود مع السودان على غرار الإثيوبيين ال49 ألفا الذين فروا أيضا من المعارك.

والإثنين أكدت أديس أبابا التي اعلنت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر السيطرة على العاصمة المحلية ميكيلي، أن العملية العسكرية التي أطلقها رئيس وزراء اثيوبيا أبيي أحمد "انتهت".

وكان حائز جائزة نوبل للسلام في 2019 شن في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر هجوما على جبهة تحرير تيغراي، الحزب الذي يدير هذه المنطقة شمال البلاد ويتحدى سلطته منذ أشهر.

© 2020 AFP