بطولة فرنسا: نانت يقيل مدربه غوركوف

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نانت (فرنسا) (أ ف ب)

أقال فريق نانت الفرنسي لكرة القدم مدربه كريستيان غوركوف بعد سلسلة من النتائج المخيبة والسيئة في الدوري المحلي، بحسب ما أعلن النادي الثلاثاء.

ومع ستة انتصارات فقط منذ كانون الثاني/يناير الماضي، مني النادي بهزيمة كبيرة 4-صفر على ارضه أمام ضيفه ستراسبورغ المتعثر أصلاً نهاية الأسبوع الماضي.

ويحتل نانت المركز 14 برصيد 13 نقطة في الدوري الفرنسي، بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وكان غوركوف (65 عاماً) المدرب الرابع عشر منذ العام 2007، للنادي الذي فاز بلقب الدوري للمرة الأخيرة في 2001.

وسيتولى مساعده باتريك كولو الاشراف على تدريب الفريق مؤقتاً حتى فترة التوقف الشتوية.

وكان غوركوف الذي بدأ مسيرته التدريبية عام 1982 مع لوريان قد عاد عن اعتزاله من التدريب في آب/أغسطس من العام الماضي للاشراف على نانت خلفاً للفرنسي-البوسني وحيد خليلودزيتش.

وقبل نانت، أشرف في موسم 2019-2020 على الغرافة القطري.

© 2020 AFP