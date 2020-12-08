دوري أبطال آسيا: بكين غوان-أولسان هيونداي وسامسونغ بلووينغز-فيسل كوبي في ربع النهائي

كريم جعفر ا ف ب

اسطورة برشلونة الاسباني اندريس انييستا لاعب فيسل كوبي الياباني يحتفل بهدفه ضد شنغهاي أس آي بي جي الصيني في الدور ثمن النهائي من دوري ابطال آسيا لكرة القدم في الدوحة في 7 كانون الاول/ديسمبر 2020

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الدوحة (أ ف ب)

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي أقيمت الثلاثاء في الدوحة عن مواجهتين قويتين بين بكين غوان الصيني وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي من جهة، ومواطن الأخير سامسونغ بلووينغز مع فيسل كوبي الياباني من جهة ثانية.

وتقام مباراتا ربع النهائي يوم 10 كانون الأول/ديسمبر الحالي على ملعب الجنوب ونصف النهائي في 13 منه على ان تقام المباراة النهائية في 19 الشهر الحالي في فقاعة الدوحة الصحية.

وبعدما بلغ فيسل كوبي الدور ربع النهائي من مشاركته الاولى في البطولة القارية بقيادة الاسباني المخضرم اندريس انييستا، يجد نفسه في مهمة أصعب الآن.

وعلّق مدربه أتسوهيرو ميورا "أي فريق أوقعتنا معه القرعة ستكون مواجهته صعبة في هذه المرحلة، ولكن سبق أن واجهنا سامسونغ بلووينغز مرتين في البطولة هذا الموسم (فوز وخسارة)".

وتابع "أعتقد ستكون مباراة صعبة ويجب أن نقدم كل ما لدينا. كما أنه من العادل أن يحظى الفريقان بالوقت ذاته من الراحة، لذا نأمل أن يقدم كلانا مباراة جيدة".

من ناحيته، يسعى سامسونغ بلووينغ بطل المسابقة عامي 2001 و2002 لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الاولى منذ 2018 وقال مدربه بارك مون-ها "لقد تواجهنا في دور المجموعات لذا كلانا يدرك إمكانات وأسلوب الآخر".

من جهته، حقق بكين غوان رقمًا قياسيًا في النادي بسلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة إثر تغلبه المفاجئ على أف سي طوكيو الياباني في الدور ثمن النهائي واضعًا حد لسلسة خروج متتالٍ من هذا الدور اعوام 2010، 2013 و2015 ليبلغ ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

وقال المدرب الفرنسي برونو جينيزيو قبل المباراة المرتقبة مع أولسان هيونداي حامل اللقب عام 2012 "أعتقد أنه في هذه المرحلة من المسابقة، لم يكن لدينا أفضلية معيّنة لهوية المنافس الذي سنواجهه".

وتابع "كل الفرق التي تأهلت من دور المجموعات هي جيدة. لذا جميع المباريات ستكون متوازية، علينا فقط أن نستعد جيدًا ونركّز على فريقنا ونقدّم أداءنا".

أما أولسان هيونداي فقد قدم مستويات رائعة منذ استكمال المنافسات في الدوحة، حيث حقق الفريق ستة انتصارات متتالية بلغ على إثرها ربع النهائي للمرة الاولى منذ العام 2012 الذي توج فيه باللقب.

الا ان المدرب كيم دو-هون بدا حذرًا بعد القرعة حيث اعتبر أن "بكين غوان فريق جيد وعلينا أن نستعد جيدًا لمواجهته ونقدم كل ما لدينا في ربع النهائي".

وسيتم اعتماد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" في المباريات المتبقية من البطولة كما حصل في ذات المراحل في منطقة الغرب.

يذكر ان فيسيل كوبي بلغ ربع النهائي بتغلبه على شنغهاي أس آي بي جي الصيني بنتيجة 2-صفر، فيما تفوق سوون سامسونغ بلووينغز على يوكوهاما مارينوس الياباني 3-2، وذلك بعد يوم من بلوغ بكين غوان وأولسان هيونداي ربع النهائي بفوز الاول على أف سي طوكيو الياباني 1-صفر والثاني على ملبورن فيكتوري الاسترالي 3-صفر.

وتجمعت اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضًا عن ذهاب واياب كما جرت العادة.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

© 2020 AFP