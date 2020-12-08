قطر تشارك في التصفيات الأوروبية استعدادا لمونديال 2022

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

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الدوحة (أ ف ب)

سيشارك منتخب قطر لكرة القدم في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 من اجل الاستعداد للبطولة المقررة على أرضه، بعد حصوله على دعوة من الاتحاد الاوروبي الثلاثاء.

وأعلن الاتحاد القطري في بيان "منتخب قطر يشارك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوجه الدعوة للعنابي للمشاركة ضمن المجموعة الأولى من التصفيات". وتضم المجموعة منتخبات البرتغال وصربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ واذربيجان.

ونظرا لخوضه النهائيات بصفته الدولة المضيفة، لن تحتسب نتائج قطر في ترتيب المجموعة التي يتأهل عنها بطلها مباشرة الى النهائيات، فيما يخوض الثاني ملحقا مؤهلا.

وقال رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن المشاركة "تعتبر فرصة مثالية لتعزيز اداء منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 والمنتخبات الاخرى في نفس المجموعة".

وسحبت قرعة تصفيات اوروبا الاثنين بواقع عشر مجموعات يتأهل منها عشرة منتخبات مباشرة الى النهائيات زائد ثلاثة عبر الملحق.

وتقام ثلاث جولات في اذار/مارس المقبل، قبل أن تستكمل التصفيات في ايلول/سبتمبر، تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وكان منتخب قطر قد أحرز عام 2019 لقب كاس آسيا في الإمارات للمرة الاولى في تاريخه.

شارك العام الماضي في كوبا أميركا ببطاقة دعوة، كما سيخوض النسخة المقبلة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، اضافة الى مشاركته في كأس كونكاكاف الذهبية 2021 ما بين 10 تموز/يوليو وحتى الأول من آب/أغسطس المقبلين.

ويخوض منتخب قطر المباراة الافتتاحية للمونديال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البيت.

© 2020 AFP