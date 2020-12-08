لقاح سبوتنيك وسيلة لتعزيز النفوذ الجيوسياسي لروسيا

كيريل كورديافتسيف ا ف ب

ممرضة تضع قناعاً تقوم بتلقيح شخص ضد كوفيد-19 في موسكو في 5 كانون الأول/ديسمبر 2020

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موسكو (أ ف ب)

تسعى روسيا إلى ترسيخ وجودها على المسرح العالمي من خلال مبيعات الأسلحة وصادرات الطاقة، لكن جائحة كوفيد-19 أعطت موسكو أداة أخرى لبسط النفوذ في الخارج، وهي اللقاح.

قوبل إعلان الرئيس فلاديمير بوتين في آب/أغسطس بأن روسيا سجّلت أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، هو "سبتونيك في"، بعلامات استفهام.

فالعلماء في الداخل والخارج عبروا عن القلق إزاء عدم إتمام تجارب اللقاح على أعداد كبيرة من الناس، ومن عدم نشر معطيات مهمة بشأن اللقاح علنا.

وقد أعلن مطورو اللقاح أنه يتمتع بفعالية تفوق 95 بالمئة، وفق بيانات أولية من المرحلة الثالثة للتجارب، لكن المعطيات الكاملة لم تنشر بعد لأن التجارب لا تزال مستمرة.

غير أن محللين يقولون إن اللقاح له اعتبارات جيوسياسية إضافة إلى الصحة العامة، ويهدف إلى التأكيد مجددا على الرسالة الضمنية لحكم بوتين المستمر منذ عقدين، وهي أن روسيا عادت.

وترى المحللة تاتيانا ستانوفايا مؤسسة مركز "آر. بوليتيك" للاستشارات السياسية "أنها وسيلة له كي يثبت أن روسيا قادرة على تطوير تكنولوجيا متطورة وأن تكون في مقدمة نخبة العالم السياسية".

ويريد بوتين أن يثبت بأن روسيا "تقف في الخطوط الأمامية لهذه الجائحة بل أكثر نجاحا من دول متطورة"، بحسب ستانوفايا.

- فخر قومي -

بعد تفكك الاتحاد السوفياتي الذي سعى طيلة عقود لمنافسة الغرب في العلوم والتكنولوجيا، وجدت روسيا نفسها من دون صناعة أدوية متطورة.

ويحاول الكرملين مذاك تخفيف اعتماد البلاد على مختبرات غربية من خلال برنامج استيراد بديل.

ولقاح سبوتنيك هو "من الأوائل التي تم تطويرها في روسيا (بعد الحقبة السوفياتية)" وفق السفير السابق في موسكو جان دو غلينياستي، واصفا ذلك بأنه "محطة فخر قومي".

وقال غلينياستي إن ذلك "يرمز إلى عودة روسيا إلى ملاعب الكبار فيما يتعلق بالصيدلة". والسفير السابق هو حاليا خبير في الشؤون الروسية لدى المعهد الفرنسي الشؤون الدولية والاستراتيجية (ايريس).

وقال لوكالة فرانس برس إن روسيا ستسعى "لتحقيق الفائدة القصوى فيما يتعلق بالقوة الناعمة".

والاسم المعطى للقاح يتحدث عن نفسه.

واختير الاسم "سبوتنيك في" نسبة لأول قمر اصطناعي في العالم أطلقه الاتحاد السوفياتي عام 1957، ويستعيد إنجازا روسياً كان بمثابة انتكاسة تاريخية لمنافسته في الحرب الباردة، الولايات المتحدة.

ومتجاهلة اتهامات بريطانية عن قراصنة مرتبطين بروسيا استهدفوا أبحاث اللقاح، قالت موسكو إنها منفتحة على تعاون مع دول الغرب واقترحت شراكة مع شركة استرازينيكا ومقرها المملكة المتحدة وجامعة أكسفورد اللتين قامتا بتطوير لقاح.

لكن حتى الآن لم يتطوع سوى حلفاء موسكو للانضمام إلى نشر اللقاح.

وقالت كل من الهند وفنزويلا وبيلاروس إنها مستعدة للاشتراك في تجارب سريرية، وقالت حكومات أخرى صديقة للكرملين إنها طلبت مسبقا أكثر من مليار جرعة من اللقاح.

لكن بنهاية الأمر، بحسب ستانوفايا، تبقى علامة استفهام حول ما إذا كان اللقاح فعال أم لا، إذ يُنظر إلى روسيا باعتبارها تستخدمه وسيلة لتعزيز النفوذ الجيوسياسي.

وحذرت الباحثة قائلة "لتحقق مكاسب جيوسياسية تحتاج أولا إلى منتج ناجح".

وسارعت روسيا إلى نشر اللقاح وسط آمال بتجنب تدابير إغلاق جديدة من شأنها أن تلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد.

وفيما أعادت دول أوروبية مؤخرا فرض قيود لاحتواء الفيروس، امتنعت روسيا عن ذلك، وعلقت آمالها عوضا عن ذلك على لقاح سريع.

- صعوبات في الانتاج -

أعلنت روسيا في وقت سابق هذا الشهر تلقي طلبات مسبقة ل1,2 مليار جرعة من "سبوتنيك في" من أنحاء العالم.

غير أن السلطات اشارت إلى أن مليوني جرعة فقط سيتم انتاجها في البلاد بنهاية 2020، رقم أدنى بكثير مما يحتاج له قرابة 145 مليون روسي للحصول على جرعتين ضروريتين من اللقاح.

وأقر بوتين في أواخر تشرين الأول/أكتوبر بأن روسيا تواجه مشكلات في الانتاج، وقال إن البلاد "على استعداد للعمل مع شركائنا الأجانب".

وأكدت روسيا فيما بعد اتفاقية مع مجموعة هيتيرو الصيدلانية الهندية لانتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا.

وقالت المديرة المشاركة لمركز إيريس ناتالي إرنو، إن افتقار روسيا للقدرة الانتاجية طريقة واضحة للتوصل لعلاقات ذات منفعة متبادلة مع دول أخرى.

فإذا شاركت روسيا تركيبة "سبوتنيك في" مع دول أخرى فإن ذلك من شأنه أن يزيد قدرتها الانتاجية وفي نفس الوقت "سوف يستجيب لرغبة عدد من الدول للتوجه نحو الاستقلالية".

© 2020 AFP