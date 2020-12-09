اردوغان يؤكد أن فرض عقوبات أوروبية ليس مصدر قلق لديه

اتيلا كيسبنيدك ا ف ب/ارشيف

اردوغان خلال مؤتمر صحافي في بودابست في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

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انقرة (أ ف ب)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط ليست "مصدر قلق كبير" لبلاده.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة قبل توجهه إلى أذربيجان للقيام بزياة رسمية إن "أي قرار بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا".

ومسألة فرض عقوبات على تركيا مدرجة على جدول أعمال القمة الأوروبية التي ستعقد في العاشر من كانون الأول/ديسمبر بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وقال اردوغان إن "الاتحاد الأوروبي يطبق دائما عقوبات على تركيا على أي حال"، متهما الاتحاد بأنه "لم يكن نزيها معنا ولم يفِ بوعوده".

ورأى الرئيس التركي أن "قادة شرفاء" داخل الاتحاد الأوروبي لم يسمهم، لا ينظرون بارتياح إلى العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها.

لكن العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، تعارض فرض عقوبات.

وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في آب/أغسطس السفينة عروج ريس للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وأعلنت أنقرة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عودة السفينة.

ومع ذلك دان الاتحاد الأوروبي الجمعة استمرار "الأعمال الأحادية" و"الخطاب العدائي" من جانب تركيا.

وقال اردوغان في إشارة إلى أثينا "هم من يتجنبون طاولة المفاوضات".

© 2020 AFP