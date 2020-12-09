الأمم المتحدة تجمع أكثر من 370 مليون دولار لصندوق الطوارئ التابع لها للعام 2021

ياسويوشي شيبا ا ف ب

لاجئون إثيوبيون فروا من المعارك في إقليم تيغراي، في مخيم أم راكوبة في شرق السودان في 3 كانون الأول/ديسمبر 2020

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنها جمعت أكثر من 370 مليون دولار لصندوق الطوارئ التابع لها، بهدف المساعدة في الاستجابة للأزمات عام 2021، وذلك خلال مؤتمر عبر الفيديو للجهات المانحة عُقد في مقر الأمم المتحدة.

وتعهّدت أكثر من خمسين جهة مانحة بدفع هذه الأموال للصندوق المركزي للاستجابة الطارئة التابع للأمم المتحدة الذي يديره مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، وفق ما جاء في بيان من دون تحديد من هي هذه الجهات.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال المؤتمر "هذا الصندوق هو إحدى الوسائل الأسرع لمساعدة الأشخاص الذين يواجهون أزمات مفاجئة أو أزمات تتدهور، وتلك الأزمات التي لا تشكل أولوية على الصعيد العالمي".

وأوضح مارك لوكوك أن هذا الصندوق الذي أُنشئ عام 2005، "ساعد هذا العام ملايين الأشخاص في الحصول على طعام ورعاية ومسكن وحماية".

عام 2020، ساعد صندوق الطوارئ الأممي 65 مليون شخص في 52 بلداً ومنطقة بأموال بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 900 مليون دولار. واستُخدمت الأموال لمواجهة وباء كوفيد-19 وأمراض أخرى وفي النزاعات والكوارث الطبيعية (جفاف وزلازل وأعاصير) ولتجنّب مجاعات، وفق البيان.

ويأتي مؤتمر المانحين لصندوق الطوارئ بعد بضعة أيام من نشر الأمم المتحدة تقديرها بأن قيمة الحاجات الإنسانية لـ160 مليون شخص في العام 2021، ستبلغ 35 مليار دولار.

© 2020 AFP