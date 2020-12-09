دوري أبطال آسيا: فيسيل كوبي يأمل إطالة الحلم وتعافي إنييستا

كريم جعفر ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

يأمل نادي فيسيل كوبي الياباني في مشاركة نجمه العالمي المخضرم الإسباني أندريس إنييستا وإطالة حلمه في مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يواجه سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي الخميس في ربع النهائي على استاد الجنوب في فقاعة الدوحة الصحية.

وفي ربع النهائي الثاني، يلتقي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع بكين غوان الصيني، ويتأهل الفائز من المباراتين لخوض نصف النهائي، على ان تقام المباراة النهائية في 19 الشهر الحالي في فقاعة الدوحة الصحية مع ممثل الشرق بيرسيبوليس الإيراني.

وبعد اصابة لاعب الوسط الموهوب البالغ 36 عاما في المباراة الاخيرة، كشف مدربه اتسوهيرو ميورا أنه لا زال ينتظر تقرير الطاقم الطبي قبل اتخاذ قرار مشاركته، موضحا "سوف نحدد هذا الأمر لاحقاً، سوف نتباحث مع الجهاز الطبي ونتخذ القرار، في الوقت الراهن لا أستطيع تحديد إن كان سيشارك".

وبلغ فيسيل كوبي الدور ربع النهائي من مشاركته الاولى في البطولة القارية، علما بانه واجه سامسونغ بلووينغز مرتين في البطولة هذا الموسم (فوز وخسارة).

والى إنييستا الذي كتب اسمه باحرف من ذهب مع منتخب اسبانيا وناديه السابق برشلونة، يبرز في صفوف الفريق الياباني المدافع البلجيكي المخضرم توماس فرمايلن والمهاجم البرازيلي دوغلاس.

من ناحيته، يسعى سامسونغ بلووينغز بطل المسابقة عامي 2001 و2002، لبلوغ الدور نصف النهائي للمرة الاولى منذ 2018.

قال مدربه بارك مون-ها الذي يخوض المنافسات الحالية دون لاعبين أجانب "لقد تواجهنا في دور المجموعات لذا كلانا يدرك إمكانات وأسلوب الآخر".

تابع "لقد تطورنا كثيراً كفريق من خلال الاعتماد على اللاعبين الكوريين فقط في هذه البطولة، حيث حققنا الانتصارات وبتنا أكثر تنظيماً، وكذلك أقوى من الناحية الذهنية".

ويعوّل سامسونغ على لاعب وسطه كيم مين-وو الذي اختير افضل لاعب في آخر مباراتين لفريقه.

- مواجهة من العيار الثقيل -

في المباراة الثانية بين فريقين متألقين راهنا، يسعى بكين غوان الصيني إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الاولى ايضا، أمام أولسان الكوري الجنوبي.

حقق بكين رقمًا قياسيًا بسلسلة من سبع مباريات من دون هزيمة إثر تغلبه المفاجئ على أف سي طوكيو الياباني في الدور ثمن النهائي، واضعًا حدا لسلسة خروج متتالٍ من هذا الدور اعوام 2010، 2013 و2015، ليبلغ ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

وقال مدربه الفرنسي برونو جينيزيو قبل المباراة المرتقبة مع أولسان هيونداي حامل اللقب عام 2012 "صحيح اننا خضنا مباريات كثيرة، ومن الطبيعي ان يكون الارهاق قد تراكم. قبل قدومنا إلى قطر، أمضينا وقتا طويلا في الدوري الصيني، لكن ليس عذرا للاعبين. يجب ان نستعد جيدا لهذه المباراة".

ويعول مدرب ليون الفرنسي السابق على البرازيليين ريناتو أوغوستو وفرناندو في خط الوسط، بالاضافة الى المدافع المميز كيم مين-اي والمهاجم البرازيلي ألان، المعروف سابقا باسم ألان كارفاليو.

وخسر بكين مبارياته الاربع ضد اولسان في دوري الابطال، آخرهما في 2012.

أما أولسان هيونداي، فقد قدم مستويات رائعة منذ استكمال المنافسات في الدوحة، حيث حقق الفريق ستة انتصارات متتالية بلغ على إثرها ربع النهائي للمرة الاولى منذ 2012 حين توج باللقب.

الا ان المدرب كيم دو-هون بدا حذرًا بعد القرعة حيث اعتبر أن "بكين غوان فريق جيد وعلينا أن نستعد جيدًا لمواجهته ونقدم كل ما لدينا في ربع النهائي"، مضيفا "أولسان وبكين يحبان السيطرة على المباراة، وبكين يحبّ التمرير، لذا اتطلع لمواجهتهم".

وسيتم اعتماد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" في المباريات المتبقية من البطولة، كما حصل في ذات المراحل في منطقة الغرب.

يذكر ان فيسيل كوبي بلغ ربع النهائي بتغلبه على شنغهاي أس آي بي جي الصيني بنتيجة 2-صفر، فيما تفوق سوون سامسونغ بلووينغز على يوكوهاما مارينوس الياباني 3-2، وذلك بعد يوم من بلوغ بكين غوان وأولسان هيونداي ربع النهائي بفوز الاول على أف سي طوكيو الياباني 1-صفر والثاني على ملبورن فيكتوري الاسترالي 3-صفر.

وتجمعت اندية الشرق في فقاعة الدوحة الصحية، لاكمال دور المجموعات ثم مراحل اقصائية من دور واحد، لتحديد البطل الذي سيواجه بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب في 19 كانون الاول/ديسمبر، في مباراة واحدة عوضًا عن ذهاب واياب كما جرت العادة.

وكانت الدوحة التي تستعد لاستقبال مونديال 2022 للمرة الاولى في الشرق الأوسط، استضافت المباريات المتبقية من منافسات الغرب، فبلغ بيرسيبوليس النهائي على حساب النصر السعودي بركلات الترجيح وراء أبواب موصدة أيضا.

* برنامج ربع النهائي لمنطقة الشرق:

- الخميس:

أولسان هيونداي الكوري الجنوبي - بكين غوان الصيني

فيسيل كوبي الياباني - سوون سامسونغ بلووينغز الكوري الجنوبي

© 2020 AFP