دوري أبطال أوروبا: رونالدو "علاقتي بميسي كانت دوما طيبة"

جوزيب لاغو ا ف ب

خرج رونالدو فائزا من مواجهته الاخيرة مع ميسي وسجل ثنائية من ركلتي جزاء

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برشلونة (أ ف ب)

اعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو أن الارجنتيني ليونيل ميسي لم يكن يوما غريما له، وذلك بعد تسجيله ثنائية ساهمت في تصدر فريقه يوفنتوس الايطالي على حساب برشلونة الاسباني الثلاثاء في ختام دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا في كرة القدم.

قال رونالدو بعد المباراة التي فاز فيها يوفنتوس 3-صفر على أرض برشلونة، وهي نتيجة تخوّله تصدر المجموعة بفارق المواجهتين المباشرتين بعد خسارة "السيدة العجوز" ذهابا بهدفين "كانت لدي علاقة ودية معه دوما، تشاركنا الجوائز لمدة 12 او 13 عاما. لم اعتبره غريما، بل تصرفت معه دوما بشكل جيد".

وسيطر اللاعبان بشكل خارق على جائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم في السنوات الماضية، بحيث احرزها ميسي 6 مرات ورونالدو 5 مرات.

تابع اللاعب البالغ 35 عاما والذي تواجه عدة مرات مع ميسي عندما كان البرتغالي في صفوف ريال مدريد الاسباني، "نعرف انه في كرة القدم نحب اختلاق غريم من أجل العرض. لكن بالنسبة لي، لا يختلف الامر. برشلونة يمر في فترة صعبة، لكن يبقى برشلونة".

وسجل رونالدو هدفيه من ركلتي جزاء واضاف الاميركي الشاب وستون ماكيني الثالث من كرة اكروباتية جميلة من داخل المنطقة.

أضاف رونالدو "نحن سعداء. كنا نعرف ان المهمة شبه مستحيلة، كانت معقدة لكننا لعبنا جيدا. كان المفتاح في بدء المباراة بشكل جيد، ومن هذه النقطة رأينا ان الامور ممكنة".

© 2020 AFP