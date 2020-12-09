مونديال 2022: الاتحاد الآسيوي يصادق على مشاركة قطر في التصفيات الأوروبية

كريم صاحب ا ف ب/ارشيف

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كوالالمبور (أ ف ب)

صادق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاربعاء على مشاركة منتخب قطر في التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2022، من أجل إتاحة المجال أمام "العنابي" لاكتساب المزيد من الخبرة في المنافسات الدولية الكبرى.

وقال الاتحاد القاري في بيان "يأتي قرار مشاركة المنتخب القطري في التصفيات الأوروبية، الذي حظي بمصادقة الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم، من أجل إتاحة المجال أمام الفريق لتطوير قدراته قبل النهائيات العالمية".

وكان الاتحاد القطري أعلن في بيان الثلاثاء ان الاتحاد الأوروبي وجّه له دعوة للمشاركة ضمن المجموعة الأولى من التصفيات التي تضم منتخبات البرتغال وصربيا وإيرلندا ولوكسمبورغ واذربيجان. وهذا يعني ان المنتخب القطري سيكتسب خبرة اضافية من خلال مواجهة منتخبات أوروبية في عشر مباريات قبل استضافته النهائيات.

ونظرا لخوضه النهائيات بصفته الدولة المضيفة، لن تحتسب نتائج قطر في ترتيب المجموعة التي يتأهل عنها بطلها مباشرة الى النهائيات، فيما يخوض الثاني ملحقا مؤهلا.

بدوره، قال الاتحاد الاوروبي في بيان "نظرا لتأهل قطر الى مونديال 2022، وجّه الاتحاد الاوروبي دعوة لها للانضمام الى منتخبات المجموعة الأولى، من أجل مساعدة منتخبهم على الاستعداد للنهائيات".

وستخوض قطر جميع المباريات (ذهاب واياب) في أوروبا، لتوفير عناء السفر أمام باقي منتخبات المجموعات، بدءا من مواجهة لوكسمبورغ في 24 آذار/مارس المقبل.

وستشارك قطر في المجموعة الاوروبية الوحيدة من خمسة منتخبات لا تضم احد المتأهلين الى نصف نهائي دوري الأمم الاوروبية.

وكان الاتحاد الاوروبي اتخذ تدبيرا مماثلا عندما سمح لفرنسا بالمشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2016 التي استضافتها لاحقا، لكن هذه المرة تأتي المشاركة لمنتخب من قارة مختلفة (اسيا).

وقال رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني إن المشاركة "تعتبر فرصة مثالية لتعزيز اداء منتخبنا الوطني من خلال الاحتكاك بمنتخبات عالمية مثل منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية والفائز ببطولة كأس أمم أوروبا 2016 والمنتخبات الاخرى في نفس المجموعة".

وسحبت قرعة تصفيات اوروبا الاثنين بواقع عشر مجموعات يتأهل منها عشرة منتخبات مباشرة الى النهائيات زائد ثلاثة عبر الملحق.

وتقام ثلاث جولات في اذار/مارس المقبل، قبل أن تستكمل التصفيات في ايلول/سبتمبر، تشرين الاول/اكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر.

وكان منتخب قطر الذي يحتل راهنا المركز 55 في التصنيف العالمي، قد أحرز عام 2019 لقب كاس آسيا في الإمارات للمرة الاولى في تاريخه.

شارك العام الماضي في كوبا أميركا ببطاقة دعوة، كما سيخوض النسخة المقبلة في الأرجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو، اضافة الى مشاركته في كأس كونكاكاف الذهبية 2021 ما بين 10 تموز/يوليو وحتى الأول من آب/أغسطس المقبلين.

ويخوض منتخب قطر المباراة الافتتاحية للمونديال في 21 تشرين الثاني/نوفمبر على استاد البيت.

© 2020 AFP