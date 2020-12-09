نجل جو بايدن يقول إنه مُستهدف بتحقيق يتعلق بوضعه الضريبي 

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأربعاء أنه مُستهدَف بتحقيق فدرالي بولاية ديلاوير يتعلق بوضعه الضريبي.

وقال هانتر في بيان "أنا آخذ هذا على محمل الجد لكن لدي ثقة في أن مراجعة مهنية وموضوعية ستظهر أنني أدرتُ أعمالي في شكل قانوني وسليم، بما في ذلك بمساعدة مستشاري ضرائب محترفين".

من جهته شدد الفريق الانتقالي لجو بايدن في البيان نفسه على أن "الرئيس المنتخب بايدن فخور جدا بابنه الذي كان عليه أن يواجه تحديات رهيبة، بخاصةٍ الهجمات الشخصية الدنيئة خلال الأشهر الماضية، ليخرج أقوى بنهاية المطاف".

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اتهم خلال الحملة الانتخابية عائلة بايدن بأنها "مشروع إجرامي"، مشيرا في شكل خاص إلى أعمال هانتر بايدن بأوكرانيا والصين في وقتٍ كان والده يشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).

© 2020 AFP