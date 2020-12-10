السعودية توافق على لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لكورونا

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شعار فايزر على مقر الشركة في نيويورك في 9 كانون الأول/ديسمبر 2020

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الرياض (أ ف ب)

أجازت المملكة العربية السعودية الخميس استخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنت وسائل إعلام رسمية، لتصبح ثاني دولة في الخليج بعد البحرين تعطي الضوء الأخضر للقاح.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء ... موافقتها على تسجيل لقاح فايزر-بايونتيك لفيروس كورونا في المملكة العربية السعودية".

وسيمكن ذلك "الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه".

ولم تحدد الهيئة العامة للغذاء والدواء موعد بدء نشر اللقاح الذي طورته شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر، وشريكتها الألمانية بايونتيك.

الأسبوع الماضي أعلنت البحرين الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح.

كما وافقت كل من بريطانيا وكندا عليه.

ويقوم خبراء أميركيون مستقلون بمراجعة بيانات اللقاح الخميس، للبت في ما إذا كانوا يوصون بترخيصه للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضررا بالجائحة مع أكثر من 15 مليون إصابة مسجلة وما يقرب من 290 ألف وفاة.

ويُنتظر أن تصدر هيئة الغذاء والدواء الأميركية تحذيرا من الحساسية في حال الموافقة على اللقاح، أسوة ببريطانيا بعد أن برزت على اثنين من عمال الرعاية الصحية عوارض حساسية ما اضطرهما لتلقي علاج.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إنها ستقوم "بتحليلٍ عينات من كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه لضمان جودته".

سجلت السعودية قرابة 360 ألف إصابة بالفيروس، بينها أكثر من 6 آلاف وفاة، وهي أعلى أرقام في الخليج. لكن المملكة أفادت أيضا عن نسبة مرتفعة من حالات الشفاء.

وتتسابق الشركات للتوصل إلى لقاح مضاد للفيروس الذي أودى بأكثر من 1,5 مليون شخص وأصاب أكثر من 68 مليونا في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأول/ديسمبر 2019.

© 2020 AFP