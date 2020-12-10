بايدن يدافع عن اختياره الجنرال أوستن لتولي وزارة الدفاع

جيم واتسون ا ف ب/ارشيف

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واشنطن (أ ف ب)

دافع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن الأربعاء عن اختياره الجنرال المتقاعد الأميركي من أصول إفريقيّة لويد أوستن لتولّي وزارة الدفاع، وذلك في مواجهة معارضة لهذه التسمية عبّر عنها ديموقراطيّون وخبراء اعتبروا أنّ مدّة تقاعد لويد لا تزال دون السبع سنوات.

واعتمد الكونغرس قاعدة تنصّ على أنّ أيّ عسكريّ سابق مرشّح لتولّي وزارة الدفاع، يجب أن يكون متقاعداً منذ سبع سنوات على الأقلّ.

وبما أنّ أوستن (67 عاما) متقاعد منذ فترة أقلّ، سيكون على النواب منحه إعفاءً. وهذا ما قاموا به في عام 2016 لتعيين جيم ماتيس، لكنّهم أبدوا احتجاجهم حينها على ذلك.

وقال بايدن خلال تقديمه الأربعاء للصحافة مرشّحه لمنصب وزير الدفاع "ما كنتُ لأطلب اعفاءً اليوم لو لم أكُن أعتقد أنّنا بحاجةٍ إليه في هذه اللحظة من تاريخنا، ولو لم تكُن لديّ ثقة في لويد أوستن".

وأضاف "بالتالي، كما فعَلَ ذلك من أجل جيم ماتيس، أطلب من الكونغرس أن يمنح استثناءً" لأوستن.

من جهته، أكّد أوستن الذي سيصبح بحال تثبيته في منصبه أوّل أميركي من أصول إفريقيّة يتولّى وزارة الدفاع، أنّه سيؤدّي مهماته "بصفته مدنيا، مع خبرة عسكرية طبعا، ولكن أيضا مع تقدير كبير واحترام عميق لمبدأ القيادة المدنية" للبنتاغون.

وأعلن العديد من الديموقراطيين الثلاثاء أنهم سيصوتون ضد منح الإعفاء، وبينهم خصوصا ريتشارد بلومنتال والعسكرية السابقة تامي دوكوورث وجون تيستر.

وقالت النائبة الديموقراطية إليسا سلوتكين على تويتر ان "اختيار جنرال متقاعد آخر لتولي مهام مدنية" ليس بالامر الجيد.

وقال أوستن إنه سيحيط نفسه بـ"مدنيين متمرسين ولديهم القدرة".

وأكّد الرئيس الأميركي المنتخب الثلاثاء أنّه اختار أوستن لتولّي وزارة الدفاع وهو خيار وصفه بأنّه "ضروري" و"تاريخي".

وهذا الجنرال المتقاعد الذي شارك في حربَي العراق وأفغانستان قبل أن يُصبح أوّل رجل أسود يتولّى القيادة المركزيّة للجيش الأميركي (سنتكوم)، هو شخص "مؤهّل بشكل فريد لمواجهة التحدّيات والأزمات التي نواجهها في الوقت الحالي"، بحسب ما قال بايدن في بيان.

وأضاف بايدن "طوال خدمته المتفانية، وفي الساعات الكثيرة التي أمضيناها معا في غرفة العمليات بالبيت الأبيض ومع قواتنا في الخارج، أثبت الجنرال أوستن قيادة وشخصية مثاليتين".

وبايدن الذي سيتولى مهماته في 20 كانون الثاني/يناير كان عمل خصوصا مع أوستن في عهد باراك أوباما عندما أشرف على تنفيذ قرار الرئيس السابق سحب 50 ألف عسكري أميركي من العراق عام 2011.

وتعهّد بايدن (78 عامًا) ونائبته كامالا هاريس (56 عامًا) وهي أول سوداء وأول امرأة تشغل هذا المنصب، بأن تكون الإدارة المقبلة "شبيهة بأميركا" بكلّ تنوعها.

© 2020 AFP