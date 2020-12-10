تحقيق يستهدف الوضع المالي لنجل جو بايدن

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ويلمينغتون، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أعلن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الأربعاء أنّه أبلغ قبل يوم بأنّه مُستهدَف بتحقيق فدرالي في ولاية ديلاوير يتعلّق بوضعه الضريبي.

وقال هانتر في بيان "آخذ هذا على محمل الجدّ، لكن لديّ ثقة في أنّ مراجعةً مهنيّة وموضوعيّة ستظهر أنّني أدرتُ أعمالي في شكل قانوني وسليم، بما في ذلك بمساعدة مستشاري ضرائب محترفين".

من جهته، شدّد الفريق الانتقالي لجو بايدن في البيان نفسه على أنّ "الرئيس المنتخب بايدن فخور جدا بابنه الذي كان عليه أن يواجه تحدّيات رهيبة، خصوصا الهجمات الشخصيّة الدنيئة خلال الأشهر الماضية، ليخرج أقوى في نهاية المطاف".

ويأتي نبأ التحقيق الذي يستهدف بايدن قبل خمسة أيام من اجتماع الهيئة الناخبة التي يفترض أن تعلن رسميا نتيجة الاقتراع الرئاسي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر قريبة من التحقيق لم تحددها أن التحقيق فتح في نهاية 2018 ويشمل تحقيقات في "انتهاكات قد تكون جنائية" لقوانين الضرائب.

وكان الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب اتّهم خلال الحملة الانتخابيّة عائلة بايدن بأنّها "مجموعة إجرامية"، مشيرا خصوصا إلى أعمال هانتر بايدن في أوكرانيا والصين عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس السابق باراك أوباما (2009-2017).

واتهم ترامب بايدن خصوصا بأنه تمكن من الحصول على إقالة كبير المدعين الأوكرانيين من أجل حماية شركة الغاز بوريسما وابنه هانتر الذي كان عضوا في مجلس إدارتها، من تحقيقات بالفساد.

وهذه "القضية الأوكرانية" أدت إلى إجراءات تاريخية لإقالة الرئيس ترامب بعدما اتهمته المعارضة الديموقراطية باستغلال مهامه الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لتحقق بشأن خصمه السياسي والنشاطات التجارية لنجله.

- كمبيوتر محمول -

كرر الملياردير الجمهوري الذي تمت تبرئته في نهاية المطاف في محاكمة عزله، التهمة نفسها بعدما نشرت صحيفة نيويورك بوست في تشرين الأول/أكتوبر مقالا يفترض أنه يحوي الدليل على تدخل من جانب جو بايدن لمصلحة ابنه.

وقالت الصحيفة المحافظة إنها حصلت على وثائق من كمبيوتر محمول لنجل جو بايدن، ترك في متجر لتصليحه في نيسان/أبريل 2019 في ولاية ديلاوير، لكن لم يأت أحد لاستعادته. وأضافت الصحيفة أن صاحب المتجر سلّم الكمبيوتر إلى مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) بعدما نسخ القرص الصلب.

وفي رسالة الكترونية تعود إلى 2015، يشكر أحد أعضاء إدارة شركة بوريسما هانتر بايدن على "دعوته إلى واشنطن" و "هذه الفرصة لمقابلة والده" الذي كان نائبا للرئيس حينذاك.

وخلال المناظرة الأخيرة بين الرجلين قبل الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، هاجم دونالد ترامب خصمه الديموقراطي وجها لوجه بشأن هذا الموضوع واتهمه بالسماح لابنه بتلقي أموال مقابل لقائه.

ودافع جو بايدن عن نفسه قائلا "لم أتلق سنتا واحدا من أي مصدر أجنبي طوال حياتي". ولم يكن بايدن قد أعار أي اهتمام لما اعتبره "حملة تشهير" ضده في الأشهر الأخيرة.

وهانتر بايدن الذي يبلغ من العمر 50 عاما، عانى طويلا من إدمان الكحول والمخدرات. وهو محامٍ ويعمل في مجموعات ضغط. وقد دخل في بداية الألفية قطاع المال وحقق بعض النجاح، وغامر للعمل في الصين وأوكرانيا التي يتفشى فيها الفساد.

© 2020 AFP