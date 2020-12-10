دوري أبطال أوروبا: المصري صلاح أفضل هداف وصاحب اسرع هدف لليفربول

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مهاجم ليفربول المصري محمد صلاح في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد مينيجلاند الدنماركي في دوري ابطال اوروبا. 9 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

بات المهاجم المصري محمد صلاح افضل هداف في تاريخ نادي ليفربول الانكليزي في دوري ابطال اوروبا وصاحب اسرع هدف له ايضا في المسابقة القارية، وقد حقق الانجاز الثنائي خلال مباراة فريقه ضد ميدتيلاند الدنماركي في الجولة السادسة الاخيرة من دور المجموعات الاربعاء.

وجاء هدف صلاح بعد مرور 55 ثانية عندما انفرد بحارس الفريق الدنماركي وغمز الكرة داخل شباكه، مسجلا هدفه الثاني والعشرين في دوري الابطال.

تخطى اسطورة النادي وقائده السابق ستيفن جيرارد الذي قاد الفريق الاحمر الى اللقب القاري عام 2005 في مباراة تاريخية في اسطنبول، عندما تخلف امام ميلان الايطالي بثلاثية نظيفة في نهاية الشوط الاول قبل ان يقلب النتيجة رأسا على عقب في الثاني مدركا التعادل ثم يحسم النتيجة بركلات الترجيح.

وعلق صلاح على انجازه في تخطي جيرارد بقوله بعد المباراة "انه شعور رائع ان اكون افضل هداف في تاريخ ليفربول. انا فخور جدا، يتعين علي الاستمرار في تسجيل المزيد من الاهداف ومساعدة الفريق على الفوز".

وكان صلاح سجل باكورة اهدافه في دوري الابطال في صفوف ليفربول خلال تعادل فريقه مع اشبيلية 2-2 في 13 ايلول/سبتمبر عام 2017، وانهى ذلك الموسم (2017-2018) بتسجيله 10 اهداف في 13 مباراة مع 4 تمريرات حاسمة، علما بان فريقه خسر النهائي امام ريال مدريد الاسباني (1-3) في مباراة اصيب فيها صلاح في كتفه اثر مخاشنة من قائد الفريق الاسباني سيرخيو راموس.

وفي موسم 2018-2019 تراجعت نسبة اهدافه نسبيا فاكتفى بخمسة اهداف مقابل تمريرتين حاسمتين، لكنه ساهم في احراز فريقه اللقب للمرة السادسة بتسجيله هدف الافتتاح في النهائي ضد توتنهام من ركلة جزاء (2-صفر).

وفي موسم 2019-2020، سجل صلاح اربعة اهداف قبل ان يفقد فريقه اللقب في ثمن النهائي على يد اتلتيكو مدريد الاسباني. اما خلال الموسم الحالي، فقد سجل 3 اهداف في ست مباريات حتى الان.

© 2020 AFP