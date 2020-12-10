فورمولا واحد: هاميلتون يعود في جائزة أبوظبي الكبرى بعد تعافيه من كوفيد-19

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ابوظبي (أ ف ب)

يعود بطل العالم لسباقات فورمولا واحد البريطاني لويس هاميلتون إلى المنافسة في جائزة أبو ظبي الكبرى من الجمعة إلى الأحد، بعدما أتت نتيجته في فحص كوفيد-19 سلبية "في مناسبات عدة"، بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للسيارات الخميس.

وقال الاتحاد في بيان إن هاميلتون، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أمضى عشرة أيام في الحجر الصحي في البحرين، ووصل إلى أبوظبي الخميس.

وغاب هاميلتون (35 عاماص) عن جائزة صخير الكبرى في البحرين الأحد الماضي، وحل بدلاً منه البريطاني اليافع جورج راسل، الذي كاد يحرز باكورة انتصاراته قبل أن يرتكب فريقه "الموقت" مرسيدس هفوة في المرآب ويتعرض لاحقًا لثقب في الإطار.

وقال فريق مرسيدس في بيان إن "الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا واحد وفريق مرسيدس بتروناس يؤكدون اليوم أن لويس هاميلتون خضع لعدد من اختبارات كوفيد-19 وجائت سلبية".

وأضاف أن "لويس وصل الآن إلى أبو ظبي بعد تأكيد من السلطات أنه يمكنه القيام بذلك، وبعدما تلقى الآن نتيجة اختبار سلبية أخرى"، مشيراً بالتالي إلى أن هاميلتون "منح حق المشارمة بجائزة أبو ظبي".

وبغيابه عن سباق البحرين، حُرم هاميلتون من فرصة معادلة رقمي الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر والألماني الآخر سيباستيان فيتل من حيث عدد الانتصارات في موسم واحد، وقدره 13 انتصاراً حققه الأول في 2004 والثاني في 2013.

ويختتم هذا الموسم الاستثنائي في 13 كانون الأول/ديسمبر الحالي على حلبة ياس مارينا في أبوظبي.

© 2020 AFP