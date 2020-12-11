الدوري الأميركي للمحترفين: كليبرز يمدد عقد جورج أربع سنوات

مايكل ريفز غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

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لوس انجليس (أ ف ب)

سيحتفظ لوس أنجليس كليبرز بنجمه بول جورج لأربع سنوات إضافية في جنوب كاليفورنيا، بعد تمديد عقد اللاعب المخضرم بصفقة مقدرة بـ226 مليون دولار.

قال جورج (30 عاما) في بيان "كطفل نشأ في جنوب كاليفورنيا، حلمت دوما باللعب مع لوس انجليس، حيث يمكن لعائلتي واصدقائي مشاهدتي".

تابع "أنا فخور لتسمية هذا المكان بيتي، واتطلع للقيام بدوري ليحقق هذا الفريق نجاحا كبيرا، داخل وخارج الملعب، في السنوات المقبلة".

ووصف رئيس عمليات كرة السلة في النادي لورنس فرانك هذه الصفقة بـ"اللحظة الهامة" لفريق لعب دوما دورا ثانويا في ظل عملاق المدينة لوس انجليس ليكرز حامل اللقب "نأمل في أن نصبح مقصدا للاعبين، في بيئة حيث يمكنهم الاستمتاع وتحقيق النجاح".

كما حيا المدرب تايرون لو قدرة جورج على اللعب في عدة مراكز وقيادته.

وانتقل جورج إلى كليبرز في تموز/يوليو 2019، وفي موسمه الاول مع النادي بلغ معدل تسجيله 21,5 نقطة، 5,7 متابعات و3,9 تمريرات حاسمة، فيما بلغت نسبة تسجيله 41,2% من خارج القوس.

ولم يعلن كليبرز عن تفاصيل الصفقة، لكن صحيفة "لوس أنجليس تايمز" نقلت عن شخصين قريبين من الملف ان جورج سينال 226 مليون دولار في خمس سنوات، ولديه خيار الانتقال في موسمه الاخير 2024-2025.

وحمل جورج سابقا ألوان انديانا بيسرز بين 2010 و2017 وأوكلاهوما سيتي ثاندر بين 2017 و2019.

© 2020 AFP