بدء محاكمة قيادي كبير في جماعة الإخوان المسلمين بمصر

خالد كامل ا ف ب/ا ف ب

محمود عزت، القائم بأعمال المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين، في 10 كانون الأول/ديسمبر 2020

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القاهرة (أ ف ب)

بدأت الخميس في القاهرة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين، والذي اعتُقل في آب/أغسطس، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر نفسه الذي فضل عدم كشف اسمه ان الجلسة عُقدت أمام محكمة بسجن طرة، مضيفا "تم تحديد الجلسة التالية في 4 كانون الثاني/يناير لأسباب إجرائية".

كان عزت اعتُقل أواخر آب/أغسطس في القاهرة بعد سبع سنوات من ملاحقة السلطات له.

خلال جلسة الخميس، مثل عزت المتهم بأنه أشرف على اغتيال عسكريين ومسؤولين في الدولة بمن فيهم النائب العام السابق هشام بركات، وبأنه كان وراء "انفجار" دامٍ سنة 2019 وبأنه قاد "كتائب إلكترونية".

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في 1928، ورسخت نفسها في منتصف القرن العشرين كحركة معارضة رئيسية في مصر، وكذلك في دول أخرى في المنطقة.

لكن الجماعة التي وصل القيادي فيها محمد مرسي لحكم مصر بعد ثورة 2011، أخرجت من المشهد السياسي تماما في العام 2013 بعد عام واحد فقط من حكم مرسي.

وكان مرسي الذي توفي في السجن اثناء محاكمته في حزيران/يونيو 2019، أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر. إلا أن الجيش بقيادة قائده آنذاك عبد الفتاح السيسي أطاحه بعد احتجاجات شعبية كبيرة ضد فترة حكمه المضطرب، وبات السيسي رئيسا بعدها بعام واحد فقط.

وكان عزت عضوا في جماعة الإخوان المسلمين منذ ستينات القرن الماضي ووصل إلى عضوية مكتب الإرشاد في 1981. وقد سجن في عهد الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك.

يوصف محمود عزت بأنه "الرجل الحديدي" في جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها القاهرة تنظيما إرهابيا في كانون الأول/ديسمبر 2013 وباتت الآن شبه مفككة.

وقُتل أكثر من 900 شخص من أنصار الجماعة في 14 آب/أغسطس 2013، خلال فض اعتصام رابعة في العاصمة.

ومذاك، سُجن آلاف من أنصار الجماعة وأُعدم العشرات وفر آخرون إلى دول تناصرها مثل قطر أو تركيا.

© 2020 AFP