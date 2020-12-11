بطولة إسبانيا: زيدان يرشح الجار اللدود أتلتيكو للفوز باللقب

كريستينا كيكلر ا ف ب

المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خلال مباراة فريقه ريال مدريد مع مضيفه اشبيلية في الدوري الاسباني لكرة القدم، اشبيلية في 5 كانون الاول/ديسمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

رشح المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان الجار اللدود أتلتيكو مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2014، وذلك في ظل المستوى الذي يقدمه والانتصارات السبعة المتتالية التي حققها حتى الآن.

ويتصدر فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب الدوري بـ26 نقطة مع مباراتين مؤجلتين في جعبته، متقدما بفارق نقطة على مفاجأة الموسم ريال سوسييداد الذي تراجع في عطلة نهاية الأسبوع الماضي الى المركز الثاني نتيجة تعادله السلبي مع ألافيس.

ويتقدم أتلتيكو على جاره ريال حامل اللقب بفارق ست نقاط وبمباراة أقل من الأخير، فيما يقبع الكبير الآخر برشلونة في المركز التاسع بـ14 نقطة مع مباراتين مؤجلتين أيضا.

واعتبر زيدان عشية مواجهة الدربي المرتقبة بين الفريقين في المرحلة الثالثة عشرة على أرض النادي الملكي، أن أتلتيكو "الأوفر حظا وهم يظهرون ذلك كلما دخلوا أرضية الملعب. لطالما كانوا منافسين أشداء وهم الآن في الطليعة".

وتابع المدرب الفرنسي الذي نجح في قيادة فريقه الى ثمن نهائي دوري الأبطال في منتصف الأسبوع بفوزه على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (2-صفر) لينهي دور المجموعات في الصدارة أمام الأخير، "نعرفهم جيدا وهذه فرصة لنا لكي نظهر ما بإمكاننا فعله".

وتطرّق زيدان الى ما تصفه "الصحافة بمثابة مباراة نهائية (بالنسبة لريال تحديدا)، لكن هنا كل مباراة تعتبر مباراة نهائية".

ورغم المباريات العشر التي خاضها أتلتيكو من دون هزيمة في الدوري حتى الآن (8 انتصارات وتعادلان) وتأهله في منتصف الأسبوع الى ثمن نهائي دوري الأبطال بفوزه خارج ملعبه على ريد بول سالزبورغ النمسوي 2-صفر، رشحت مكاتب المراهنات ريال للفوز بمواجهة السبت على ملعبه الموقت "الفريد دي ستيفانو"، مستندة ربما الى سجله في الدوري أمام جاره على أرضه حيث لم يخسر منذ 27 شباط/فبراير 2016 بهدف لمهاجم برشلونة الحالي الفرنسي أنطوان غريزمان.

© 2020 AFP