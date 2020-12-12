بطولة إسبانيا: ريال يحسم دربي مدريد ويلحق الهزيمة الاولى بأتلتيكو

اوسكار ديل بوزو ا ف ب

لاعبو ريال مدريد يحتفلون بالهدف الثاني في مرى ضيفه اتلتيكو مدريد ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم في 12 كانون الأول/ديسمبر 2020

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مدريد (أ ف ب)

حسم ريال مدريد دربي العاصمة الاسبانية لصالحه وألحق بجاره وغريمه أتلتيكو الخسارة الاولى هذا الموسم، بفوزه عليه 2-صفر السبت ضمن المرحلة الثالثة عشرة من الدوري المحلي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي كاسيميرو (15) والحارس السلوفيني يان أوبلاك (خطأ في مرماه 63) الهدفين في الدربي رقم 167 بين الفريقين.

وعزز ريال حامل اللقب افضليته في مباريات دربي الدوري بفوزه الـ89 مقابل 39 خسارة ومثلها من التعادلات، علمًا ان مجمل المباريات التي جمعت بين الفريقين في جميع المسابقات وصل إلى 226 يتسيدها أيضًا الفريق الملكي.

ورغم الخسارة حافظ أتلتيكو على صدارة الترتيب بـ26 نقطة فيما ارتقى ريال للمركز الثالث بـ23 نقطة، لكن مركزه الأول باتت مهددًا من قبل ريال سوسييداد (الثاني 25 نقطة) الذي يلعب الأحد مع ضيفه إيبار.

وهي الهزيمة الأولى للضيوف في الموسم الحالي واتت بعد سبعة انتصارات متتالية، ولم يتذوق اتلتيكو قبل مباراة اليوم طعم الخسارة في الدوري المحلي منذ الأول من شباط/فبراير الماضي حين سقط في "دربي" العاصمة أيضًا أمام مضيفه ريال صفر-1 في المرحلة الثانية والعشرين من البطولة في الموسم الماضي، خاض بعدها 26 مباراة، تعادل في تسع، وفاز في 17 مباراة.

واهتزت شباك أتلتيكو في مباراة اليوم بقدر ما تلقت من اهداف في المباريات العشر التي لعبها هذا الموسم، إذ استقبلت هدفين فقط، الأول في المباراة ضد غرناطة 6-1 والثاني ضد أوساسونا 3-1.

وقال دانيال كارفخال "كان أسبوعًا رائعًا خضنا خلاله ثلاث مباريات فزنا بها جميعها وتأهلنا الى ثمن نهائي دوري الأبطال. نحاول استعادة مستوانا مع ضغط المباريات الهائل".

وأضاف "كنا الطرف الأفضل والأكثر سيطرة. ضغطنا بشكل افضل وسجلنا هدفين. لا نزال في مرحلة مبكرة من الدوري والكلام عن حسم اللقب سابق لاوانه".

وأصبح الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد وبطل التأهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، اكثر لاعب غير إسباني خوضًا للمباريات مع الفريق الملكي في جميع المسابقات (528)، متجاوزا البرازيلي روبرتو كارلوس (527)، فيما عزز القائد سيرخيو راموس العائد من الاصابة رصيده بعدد المشاركات في الدربي إلى 43 مباراة لينفرد بالمركز الأول بتقدمه على لاعبي فريقه السابقين باكو خينتو (1953-1971) ومانولو سانشيس (1983-2001) ولكليهما 42 مباراة.

وكان الفريقان قد تجنبا خروجًا كارثيا من دوري الأبطال الأربعاء بفوز الأول على بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني والثاني على سالزبورغ النمسوي بالنتيجة نفسها 2-صفر في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وسيطر ريال بشكل مطلق على فعاليات الشوط الأول، حتى أن ضيفه لم يسدد طيلة الدقائق الـ45 الأولى على مرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

وانتظر الميرينغي حتى الدقيقة 15 لهز شباك اوبلاك اثر ركنية نفذها الألماني طوني كروس وأكملها كاسيميرو برأسه في المرمى (15).

واضاع البديل الفرنسي توما ليمار الفرصة الوحيدة التي سنحت لأتلتيكو وهو امام المرمى لكنه وضع الكرة غلى جانب القائم الأيسر (55).

وضاعف ريال مدريد النتيجة بعد تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكارفاخال ارتطمت بالقائم الأيسر لترتد لظهر أوبلاك ومنه إلى داخل المرمى (63).

- إشبيلية يفوز بالنيران الصديقة -

وخطف إشبيلية فوزًا صعبًا ومتأخرًا بالنيران الصديقة من ارض مضيفه خيتافي بهدف عكسي عبر المدافع خافيير إيتشييتا (81) من ضربة رأسية كان يحاول فيها تشتيت الكرة.

واقترب إشبيلية من المربع الذهبي بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

واصبح إشبيلية أول فريق يحرز انتصارا في الدوري الإسباني دون تسديد أي كرة على مرمى خصمه بحسب "أوبتا" للإحصائيات التي انطلق عملها موسم 2003-2004.

وفي مباراة اخرى، تعادل فالنسيا مع ضيفه اتلتيك بلباو 2-2.

وسجل كارلوس سولير (26 من ركلة جزاء) ومانو فاييخو (83) لفالنسيا واسير فياليبري (55) والبديل راوول غارسيا (79 من ركلة جزاء) لبلباو.

وهي المرة الخامسة التي يسجل فيها غارسيا من ركلة جزاء هذا الموسم، أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الأولى هذا الموسم إلى جانب مواطنه ميكيل أويارسابال لاعب ريال سوسييداد والإنكليزي جايمي فاردي نجم ليستر سيتي.

كما شهدت المباراة خوض أوسكار دي ماركوس مباراته رقم 300 في الدوري الإسباني جميعها بقميص بلباو، وهو اللاعب رقم 24 الذي يصل إلى هذا الإنجاز مع الفريق الباسكي في "لا ليغا".

وحقق هويسكا الوافد الجديد إلى البطولة فوزه الأول هذا الموسم وكان على حساب ضيفه ألافيس بهدف رائع لخافي أونتيفيروس (66) بعد تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ورفع هويسكا رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الاخير، فيما تجمد رصيد الافيس عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

© 2020 AFP