إيران تمنح العالم النووي محسن فخري زاده وساماً عسكرياً رفيع المستوى

وزارة الدفاع الايرانية/ا ف ب

صورة وزعتها وزارة الدفاع الإيرانية بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 تظهر عناصر قوى الأمن الإيرانيين أثناء حملهم نعش العالم النووي البارز الذي تم اغتياله محسن فخري زاده خلال مراسم تشييعه في طهران

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طهران (أ ف ب)

منح المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العالم النووي محسن فخري زاده الذي اغتيل في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر قرب طهران، وساماً عسكرياً رفيع المستوى، على ما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي الأحد.

وتسلمت أرملة العالم من رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وسامً "نصر"من الدرجة الأولى وشهادة موقعة من خامنئي.

وقال اللواء باقري "إنه وسام تكريم لأحبائنا الذين دافعوا عن الثورة الإسلامية وكذلك عن وحدة أراضي إيران واستقلالها" مضيفاً أنه أعلى وسام يُمنح لأشخاص أدوا خدمات دعم لوجستي ومادي للقوات المسلحة.

وقُدم فخري زاده بعد وفاته على أنه نائب وزير الدفاع ورئيس إدارة منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع وقد شارك خصوصاً في "الدفاع الذري" للبلاد. وقُتل العالم النووي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر قرب طهران في اعتداء استهدف موكبه.

واتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بأنها أمرت بتنفيذ هذا الاعتداء، الذي ارتُكب بحسب طهران بواسطة رشاش تم التحكم به عبر الأقمار الاصطناعية والإنترنت. ولم يصدر عن إسرائيل أي ردّ فعل على هذه الاتهامات.

في العام 2018، قدّم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو فخري زاده على أنه مدير البرنامج النووي العسكري السري الذي لطالما نفت إيران وجوده.

© 2020 AFP