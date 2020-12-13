بطولة ألمانيا: دورتموند يقيل مدربه فافر لسوء النتائج (تقارير)

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تعرض فافر لهزيمة مذلة السبت على ارضه ضد شتوتغارت

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برلين (أ ف ب)

أقال بوروسيا دورتموند الألماني مدربه السويسري لوسيان فافر، عقب تعرضه لخسارة مذلة على أرضه في دوري كرة القدم السبت أمام شتوتغارت 1-5، بحسب ما أكدت الأحد وسائل إعلام محلية.

وأشارت صحيفة "بيلد" ومجلة "كيكر" إلى أن اللاعبين الذين عانوا ثلاث خسارات على أرضهم في الجولات الخمس الماضية، سيتم إبلاغهم بقرار الإدارة بعد ظهر الاحد.

ولم يعلق النادي حتى الآن على تلك الانباء.

وسيضمن مساعد فافر إدين ترزيتش مهمة التدريب الموقتة حتى نهاية السنة، بحسب المصدر عينه.

وكان عقد فافر (63 عاما) الذي درب سابقاً هرتا برلين الألماني ونيس الفرنسي ووصل إلى دورتموند قبل سنتين ونصف، ينتهي في ختام الموسم الحالي.

وفي موسمين مع النادي الأصفر، قاده مرتين الى لقب الوصيف وراء غريمه بايرن ميونيخ، لكنه تعرض لانتقادات مستمرة لعدم قدرته على مقارعة الفريق البافاري.

وتراجع دورتموند بخسارته الساحقة الى المركز الخامس في الدوري، فيما يعرف مصيره الاثنين في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

© 2020 AFP