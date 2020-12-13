بطولة إنكلترا: ثلاثية في مرمى المتذيل تضع ساوثمبتون في المركز الثالث

ناومي بيكر تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

قفز ساوثمبتون موقتا إلى المركز الثالث في الدوري الانكليزي لكرة القدم، بفوزه الكبير على ضيفه شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب 3-صفر الاحد في المرحلة الثانية عشرة.

رفع الفائز رصيده الى 23 نقطة، بفارق نقطة عن توتنهام المتصدر الذي يحل في وقت لاحق على كريستال بالاس، فيما قد يتخطاه ليستر سيتي الخامس (21 نقطة) بحال فوزه في آخر مباريات الاحد على ضيفه برايتون.

سجل للفائز الذي لعب أساسيا في صفوفه داني اينغز للمرة الاولى منذ ستة أسابيع بعد اصابة بركبته، تشي آدامز (34) والاسكتلندي ستيوارت أرمسترونغ (62) ونايثن ريدموند (83).

وهذا الفوز الخامس في آخر سبع مباريات لساوثمبتون، في محاولة طموحة لبلوغ المسابقات القارية.

في المقابل، لا يزال شيفيلد الذي حل تاسعا الموسم الماضي، دون أي فوز هذا الموسم، وحصد نقطة يتيمة في 12 مباراة.

وهذه ثاني اسوأ بداية في دوري النخبة بعد تلك التي عرفها مانشستر يونايتد بعد 12 مباراة في موسم 1930-1931.

© 2020 AFP