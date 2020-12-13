بطولة انكلترا: ضربة جديدة لليفربول بغياب جوتا شهرين عن الملاعب

جون سوبر POOL/ا ف ب

مهاجم ليفربول البرتغالي ديوغو جوتا (بالاحمر) في صراع على الكرة مع لاعبين من اياكس امستردام خلال لقاء الفريقين في دوري ابطال اوروبا. الاول من كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

تعرض ليفربول لضربة جديدة بإصابة مهاجمه البرتغالي ديوغو جوتا في ركبته ستبعده عن الملاعب على مدى شهرين، كما أعلن ناديه الأحد.

وحقق جوتا بداية رائعة في صفوف ليفربول منذ انتقاله اليه قادما من ولفرهامبتون مطلع الموسم الحالي بتسجيله 9 أهداف في 17 مباراة في مختلف المسابقات.

وتعرض جوتا للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ميتجيلاند الدنماركي (1-1) في دوري أبطال أوروبا الأربعاء.

وعلى الرغم من الإصابة التي ستبعد الجناح البرتغالي الدولي لفترة لا بأس بها، فقد تنفس مدرب الفريق الألماني يورغن كلوب الصعداء بعد تخوفه من إمكانية أن تكون الإصابة خطيرة وتبعد اللاعب لفترة اطول وقال في هذا الصدد "انها أسوأ مما تصورنا في البداية، وافضل مما توقعنا لاحقا".

وتابع "خضع اللاعب للكشف على يد اكثر من جراح وجميعهم أكدوا عدم اجراء جراحة لكنه سيغيب لفترة لا يمكن تحديدها وقد تتراوح بين شهر ونصف وشهرين".

وعانى ليفربول الكثير من الاصابات خلال الموسم الحالي ابرزها لقطب دفاعه الهولندي فيرجيل فان ديك الذي اصيب في الرباط الصليبي وخضع لعملية جراحية ستبعده لاشهر عدة، والامر ينطبق على زميله في خط الدفاع جو غوميز، في حين يستمر غياب لاعب الوسط الاسباني تياغو الكانتارا والمخضرم جيمس ميلنر والسويسري شيردان شاكيري.

لكن كلوب يستطيع الاعتماد مجددا على حارس مرماه البرازيلي اليسون بيكر العائد من اصابة وعلى جناحه اليكس اوكسلايد تشامبيرلاين.

© 2020 AFP