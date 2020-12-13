جائزة ابو ظبي الكبرى: فيرشتابن يفوز بالسباق الختامي

كامران جبريلي POOL/ا ف ب

سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن يحتفل مع فريقه بعد حلوله في المركز الاول من سباق جائزة ابو ظبي الكبرى في فورمولا واحد. 13 كانون الاول/ديسمبر 2020

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ابوظبي (أ ف ب)

توّج الهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول) بطلا للسباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا واحد، بحلوله في المركز الاول في سباق جائزة ابو ظبي الكبرى المرحلة السابعة عشرة، على حلبة ياس مارينا الاحد.

وتقدم فيرشتابن على سائقي مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هايملتون العائد الى السباقات بعد غيابه عن الجولة الاخيرة على حلبة الصخير البحرينية الاسبوع الماضي لاصابته بجائحة كوفيد-19.

والفوز هو العاشر لفيرشتابن في مسيرته والثاني هذا الموسم.

وكان هاميلتون توج بطلا للعالم هذا الموسم للمرة السابعة في مسيرته، معادلا رقم الاسطورة الالماني ميكاسل شوماخر.

وانطلق فيرشتابن من المركز الاول للمرة الاولى هذا الموسم وسيطر على السباق من اوله وحتى النهاية.

وخاض الالماني سيباستيان فيتل بطل العالم اربع مرات آخر سباق له رسميا مع فيراري على الحلبة الاماراتية، قبل انتقاله الى فريق استون مارتن (ريسينغ بونيت حاليا)، واكتفى بالمركز الرابع عشر.

© 2020 AFP