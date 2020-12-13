دوري أبطال آسيا: فوز قاتل في الوقت الإضافي يضع أولسان في نصف النهائي

كريم جعفر ا ف ب

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الدوحة (أ ف ب)

سجّل المهاجم البرازيلي جونيور نيغراو ركلة جزاء قاتلة في الدقيقة 119 منحت أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطاقة العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، على حساب فيسيل كوبي الياباني الغائب عنه الاسباني أندريس إنييستا، بعد التمديد 2-1، الاحد على استاد جاسم بن حمد في الدوحة.

افتتح هوتارو ياماغوتشي التسجيل لفيسيل كوبي (52)، قبل أن يرد النروجي بيورن مارس يوهانسن في نهاية الوقت الاصلي (81) لأولسان بطل 2012 فارضا شوطين اضافيين.

وفيما كانت المباراة تتجه الى التعادل وركلات الترجيح، ارتكب دايا مايكاوا حارس فيسيل كوبي خطأ فادحا في التقدير على المخضرم نيغراو الذي ترجم ركلة الجزاء بثقة (119).

وغاب عن فيسيل كوبي نجمه الاسباني المخضرم أندريس إنييستا، بسبب اصابة عضلية وجلس على المدرجات.

ويلتقي أولسان هيونداي في النهائي المقرر السبت المقبل على استاد الجنوب، مع بيرسيبوليس الإيراني بطل الغرب الذي اقيمت مبارياته ايضا في فقاعة صحية في الدوحة.

© 2020 AFP