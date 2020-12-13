رئيس وزراء السودان يصل الى اثيوبيا في ظل ازمة انسانية على حدود البلدين

صورة وزعها مجلس الإعلام الخارجي السوداني للقاء رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك (إلى اليمين) مع نظيره الإثيوبي أبيي أحمد في الخرطوم في 25 آب/أغسطس 2020

إعلان اقرأ المزيد

الخرطوم (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك الأحد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق ما أعلن في تغريدة، في زيارة رسمية تستمرّ يومين في ظل لجوء حوالى خمسين ألف من الفارين من القتال في إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان.

وكتب حمدوك على حسابه على موقع توتير "وصلت صباح اليوم (الأحد) إلى أديس أبابا للقاء رئيس الوزراء أبيي أحمد"، مضيفاً "اتطلع لنقاشات بناءة حول القضايا السياسية والإنسانية والأمنية ذات الاهتمام المشترك وللتنسيق في مختلف القضايا لخدمة مستقبل السلام والاستقرار والازدهار لشعبينا الشقيقين والمنطقة".

وأفاد مكتب حمدوك أن الوفد الذي يرافقه مؤلف من وزير الخارجية المكلف ومدير جهاز المخابرات العامة ونائب رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الاستخبارات العسكرية .

وأمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد مطلع الشهر الماضي بشنّ عملية عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، الحزب الحاكم في شمال اثيوبيا، ردا على هجمات استهدفت معسكرات للجيش الاثيوبي على حد قوله.

ومنذ ذلك الحين تدفق عشرات الآلاف من اللاجئين الاثيوبيين الى شرق السودان. وبلغ عددهم وفق الأمم المتحدة حوالى خمسين ألف لاجئ، يعيشون حالياً في مخيمات متفرقة على طول الحدود السودانية مع إقليم تيغراي.

ويعاني الفارون من نقص في المواد الغذائية والخدمات الصحية.

ويقع إقليم التغراي الإثيوبي على الحدود مع ولايتي القضارف وكسلا السودانيتين.

© 2020 AFP