الدوري الأميركي للمحترفين: دورانت يعود الى الملاعب بعد غياب لعام ونصف

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقّق كيفن دورانت عودة موفقة الى ملاعب دوري كرة السلة للمحترفين بعد غياب دام لعام ونصف بسبب تمزق في الرباط الصليبي، وسجل 15 نقطة بقميص فريقه الجديد بروكلين نتس في مباراة تحضيرية استعدادا للموسم الجديد ضد واشنطن ويزاردز.

وغاب دورانت عن الملاعب منذ حزيران/يونيو 2019 بعد إصابته في الدور النهائي الذي خسره فريقه السابق غولدن ستايت ووريرز أمام تورونتو رابتورز، ولم يشارك في أي مباراة الموسم الماضي مع فريق الجديد نتس الذي تعاقد معه بعقد لأربعة أعوام، لكنه عاد الأحد وخاض نصف المباراة التي فاز بها الأخير على واشنطن 119-114.

وكان دورانت "سعيدا جدا بالعودة. إنها خطوة كبيرة وسأحاول الاستفادة منها"، بحسب ما قال ابن الـ32 عاما الفائز بلقب الدوري عامي 2017 و2018 بألوان غولدن ستايت.

وينتظر أن يشكل دورانت ثنائيا ناريا مع كايري إيرفينغ الذي عاد أيضا الى الملاعب بعد أن غاب عن موسم 2019-2020 بأكمله، وسجل 18 نقطة الأحد للفريق الذي تعاقد مع النجم الكندي السابق ستيف ناش للاشراف عليه، بعد أن شغل سابقا منصب المستشار في غولدن ستايت وكان خلف قدوم دورانت الى الفريق من أوكلاهوما سيتي ثاندر.

وينطلق الموسم الجديد في 22 كانون الأول/ديسمبر الحالي، حيث يتواجه دورانت مع فريقه السابق ووريرز في يوم افتتاحي مثير يجمع بين لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وجاره لوس أنجليس كليبيرز.

ومع استمرار تفشي "كوفيد-19" الذي أجبر رابطة الدوري على استكمال الموسم المنصرم في فقاعة وورلد ديزني في أورلاندو خلف أبواب موصدة، سيغيب الجمهور عن المدرجات في مستهل الموسم الجديد لكن الأندية ستلعب على أرضها عوضا عن التجمع في مكان واحد، وتم تقليص الموسم المنتظم من 82 مباراة لكل فريق الى 72.

وسيلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد كل من منافسيه في نفس المنطقة، مقابل مباراتين ضد كل من منافسيه في المنطقة الأخرى (شرقية أو غربية).

ومن بين الأحكام الرئيسية في البروتوكولات الصحية التي لا تأتي على ذكر أي معايير قد تتسبب في تعليق الموسم بأكمله، يمكن لأي شخص كانت نتيجة اختباره إيجابية أن يعود الى العمل بعد أن يحجر نفسه لعشرة أيام أو أكثر من بعد أول نتيجة إيجابية أو من بعد ظهور أولى عوارض الفيروس، أو أن يقدم اختبارين سلبيين بفاصل 24 ساعة بينهما على الأقل.

يجب على أي لاعب تأتي نتيجة اختباره إيجابية، حتى لو لم تظهر عليه أي عوارض، الانتظار 10 أيام ومن ثم مراقبته في التدريبات الفردية لمدة يومين آخرين قبل العودة الى الفريق.

وسيقتصر حجم وفود الفرق المسافرة للمباريات خارج ملعبها بـ 45 شخصا، بينهم 17 لاعبا.

© 2020 AFP