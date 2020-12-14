الهولندي فان مارفيك يعود لتدريب المنتخب الإماراتي

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دبي (أ ف ب)

سيعود الهولندي بيرت فان مارفيك، وصيف مونديال 2010، لتدريب منتخب الامارات لكرة القدم، بعدما اعلن الاخير الاثنين عن التوصل الى اتفاق للتعاقد معه.

جاء في بيان للاتحاد انه توصل "إلى اتفاق مع الهولندي فان مارفيك لتدريب المنتخب الوطني، وسيتم إكمال إجراءات التعاقد بشكل رسمي فور وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة".

وكان فان مارفيك أقيل من منصبه مطلع كانون الاول/ديسمبر 2019 بعد الخروج من الدور الأول لبطولة كأس الخليج "خليجي 24" في الدوحة، وعُيّن بدلا منه الصربي ايفان يوفانوفيتش.

ودامت رحلته الاولى مع الامارات أقل من تسعة اشهر، بعد تعيينه خلفا للايطالي البرتو زاكيروني الذي أوصل المنتخب الى نصف نهائي كأس آسيا 2019 على ارضه.

لكن رحلة يوفانوفيتش مع "الأبيض" لم تكن أفضل بكثير، فأقيل في نيسان/أبريل الماضي بعد أربعة أشهر من توليه مهمة لم يخض خلالها أي مباراة بسبب توقف المنافسات الدولية جراء جائحة فيروس كورونا المستجد. أقيل بعده الكولومبي خورخي لويس بينتو في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد 5 أشهر من تعيينه.

ويعاني منتخب الامارات في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، حيث يحتل المركز الرابع في مجموعته بفوزين وخسارتين. يملك 6 نقاط راهنًا مقابل 11 لفيتنام و9 لماليزيا و8 لتايلاند، لكنه لعب مباراة أقل.

وتتبقى لمنتخب الإمارات 4 مباريات بدءا من آذار/مارس المقبل، إذ يستضيف منتخب ماليزيا، ثم يحل ضيفًا على اندونيسيا، ثم يستقبل تايلاند وفيتنام على التوالي.

وأشرف فان مارفيك (68 عاما) على منتخب هولندا بين 2008 و2012 وقاده الى وصافة كأس العالم 2010، والسعودية بين 2015 و2017 وساهم في عودتها الى كأس العالم 2018، قبل ان يشرف على المنتخب الاسترالي في مونديال 2018 حيث خسر مرتين وتعادل مرة. قاد فينورد روتردام الى لقب كأس الاتحاد الاوروبي في 2002، كما اشرف على بوروسيا دورتموند الالماني.

© 2020 AFP