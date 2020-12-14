بطولة فرنسا: منديش يعتذر لتسببه بإصابة نيمار

فرانك فيف ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

قدم البرازيلي تياغو منديش لاعب وسط ليون صباح الاثنين اعتذاره لتسببه بإصابة قوية لمواطنه نيمار نجم باريس سان جرمان في كاحله الايسر، في نهاية المباراة التي جمعت الفريقين في ختام المرحلة 14 من الدوري الفرنسي لكرة القدم الاحد.

وكان نيمار خرج باكيًا على الحمّالة في نهاية المواجهة التي خسرها فريقه بهدف نظيف بعد تعرضه لخطأ قوي من منديش في الوقت بدل الضائع أدى الى طرد مباشر للاخير.

وكتب منديش عبر حسابه على انستاغرام "الاخطاء تحصل، ولكنني هنا لأقدم اعتذاري لنيمار. آمل ألا يكون الامر خطيرًا".

وأعرب المدرب الالماني توماس توخل عن "قلقه" بعد المباراة حيال اصابة نجمه الذي انتقد سابقا بسبب مبالغته على ارض الملعب لدى التعرض للاخطاء، بانتظار نتائج الفحوصات المقررة ان تصدر اليوم الاثنين.

كما انتقد والد الدولي البرازيلي الذي مساء الاحد مسألة ارتكاب الاخطاء الكثيرة بحق ابنه حيث كتب عبر انستاغرام "حتى متى؟ لماذا لا نعاقب من البداية، منذ الخطأ الأول، لماذا ننتظر الخطأ السابع او الثامن او التاسع؟".

وفقد فريق العاصمة اثر الخسارة صدارة الدوري لصالح ليون وليل حيث بات يتخلف عنهما بنقطة في المركز الثالث.

© 2020 AFP