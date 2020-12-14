دوري أبطال أوروبا: سان جرمان-برشلونة مجددًا بعد اربعة اعوام من الريمونتادا

هارولد كانينغهام UEFA/ا ف ب

قرعة الدور ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا لكرة القدم في مقر ويفا في مدينة نيون السويسرية في 14 كانون الاول/ديسمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

تتجدّد المواجهة بين برشلونة الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي الوصيف في دوري ابطال اوروبا لكرة القدم بعدما أوقعتهما القرعة الاثنين في مواجهة مثيرة في الدور ثمن النهائي بعد اربعة اعوام من الـ"ريمونتادا" الشهيرة للفريق الكاتالوني، في حين تجنبت غالبية الفرق الكبرى مواجهات قوية.

وبعد أربعة أعوام على خسارته المذلة 6-1 في ملعب "كامب نو" في اياب ثمن النهائي بعد فوزه برباعية نظيفة ذهابًا، ستكون الفرصة متاحة أمام فريق العاصمة الفرنسية للثأر من خصمه بقيادة لاعبه البرايزلي نيمار الذي تبدو الاصابة التي تعرض لها في لقاء الدوري الاحد امام ليون "مطمئنة"، ضد فريقه السابق وصديقه الارجنتيي ليونيل ميسي.

وقال بطل فرنسا بعد اقل من ساعة من نتيجة القرعة إن التقييم الطبي لنيمار "بعد التواء الكاحل الأيسر الذي تعرض له الليلة الماضية، مطمئن. سيتم إجراء تقييم جديد وفحوصات جديدة خلال 48 ساعة".

وكان نيمار بطل المواجهة التي جمعت الفريقين في العام 2017 عندما سجل هدفين في الدقيقتين 88 و90+1 قبل ان يمرر الكرة الحاسمة لهدف سيرجي روبرتو في الدقيقة 90+5 ليحقق برشلونة ريمونتادا تاريخية.

وستكون الفرصة سانحة امام البرازيلي الذي كان مصيريًا في تأهل فريقه الى الادوار الاقصائية بثنائية في الفوز 3-1 امام مانشستر يونايتد الانكليزي في الجولة الخامسة وهدف الفوز 1-صفر ضد لايبزيغ الالماني في الرابعة وثلاثية "هاتريك" في الانتصار على باشاك شهير التركي في الاخيرة، لمواجهة ميسي بعدما كشف اثر الفوز امام يونايتد "أرغب جداً باللعب معه مجددًا، علينا القيام بذلك العام المقبل".

الا انه اسعد الجماهير الباريسية بعدما اكد الجمعة "أنا سعيد جدًا هنا في باريس، في النادي، مع زملائي، فكرة الرحيل لا تخطر في ذهني أبدًا، لكن الناس تحتاج إلى شيء للحديث عنه".

في المقابل، يعيش برشلونة فترة صعبة محليًا واختتم دور المجموعات في دوري الابطال بخسارة بثلاثية نظيفة على ارضه أمام يوفنتوس الايطالي افقدته الصدارة، علمًا أنه ودع ربع نهائي النسخة الماضية بسقوط تاريخي ومدو أمام بايرن ميونيخ الالماني 2-8.

وعلّق مدير العلاقات في النادي الكاتالوني غييرومو أمور "نعرفهم جيدًا، يملكون لاعبين رائعين. يريد باريس المنافسة على لقب دوري الابطال، كانوا قريبين جدًا العام الماضي من الفوز ويريدون تحقيق نتيجة افضل هذه المرة ولكن نعرف ما نريده".

- بايرن * لاتسيو ورونالدو يعود الى البرتغال -

وفي أبرز المواجهات الاخرى، يلتقي بايرن ميونيخ حامل اللقب مع لاتسيو الايطالي، فيما يشهد الدور مواجهة قوية بين تشلسي الانكليزي يطل 2012 واتلتيكو مدريد الاسباني.

وقال المدير الرياضي للعملاق البافاري البوسني حسن صالحميدزيتيش "إنه خصم صعب جدًا، لقد رأيتم ذلك في المجموعة مع دورتموند. الامر دائمًا صعب ضد الفرق الايطالية. لكن الذهاب الى روما هو دائمًا أمرٌ جميل".

أما ريال مدريد زعيم المسابقة القارية مع 13 لقبًا، فيواجه أتالانتا الايطالي الذي بلغ الادوار الاقصائية للعام الثاني تواليًا في مشاركته الثانية في دوري الابطال، علمًا أنه وصل الى ربع النهائي في النسخة السابقة في إنجاز تاريخي.

وأكد مدير العلاقات في فريق العاصمة الاسبانية ايميليو بوتراغوينيو "الامر الاهم اننا بفورمة جيدة. إذا كنا كذلك، بإمكاننا مواجهة أي فريق".

ويملك ريال مدريد سجلا مميزًا امام الفرق الايطالية في دوري الابطال بعدما فاز بعشر من آخر 11 مواجهة ضدها مقابل خسارة وحيدة.

فيما يأمل البرتغالي كريستيانو رونالدو قيادة يوفنتوس الايطالي الى تحاشي خروج متتالٍ من هذا الدور بعدما سقط امام ليون الموسم الماضي، عندما يعود الى بلاده لمواجهة بورتو بطل عام 2004.

ولن تكون المهمة سهلة على ليفربول الانكليزي حامل اللقب ست مرات آخرها عام 2019، عندما يصطدم بلايبزيغ الذي بلغ نصف النهائي الموسم الفائت وأقصى مانشستر يونايتد من دور المجموعات في الحالي.

وسبق للايبزيغ أن أقصى أيضًا فريقًا انكليزيًا من ثمن نهائي الموسم الفائت بفوزه ذهابًا وايابًا على توتنهام.

اما الاسباني بيب غوراديولا فسيأمل أن تكون المحاولة الخامسة مع فريقه مانشستر سيتي الانكليزي في المسابقة القارية أفضل من سابقاتها، بعدما فشل في قيادته الى أبعد من الدور ربع النهائي منذ وصوله في العام 2016، وذلك عندما يواجه بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني.

وكان سيتي أقصى الفريق الملكي من ثمن نهائي الموسم الفائت قبل أن يودّع أمام المفاجأة ليون.

ويلتقي اشبيلية الاسباني بطل الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" مع بوروسيا دورتموند الالماني الذي اقال الاثنين مدربه السويسري لوسيان فافر بعد الخسارة القاسية 5-1 امام شتوتغارت في الدوري ليتولى مساعده إدين ترزيتش المهام موقتًا "حتى نهاية الموسم".

ويقام دور الذهاب في 16، 17، 20 و23 شباط/فبراير على ان يقام الاياب في 9، 10، 16 و17 آذار/مارس.

© 2020 AFP