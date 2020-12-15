بطولة ألمانيا: ستندل يحرم إينتراخت من فوزه الأول منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر

لاعبو مونشنغلادباخ يحتفلون بهدف الافتتاح الذي سجله لارس ستندل (الثاني من اليسار) في مرمى إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني لكرة القدم، فرانكفورت أم ماين، في 15 كانون الأول/ديسمبر 2020

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برلين (أ ف ب)

فرط إينتراخت فرانكفورت مجددا بفوزه الأول منذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وذلك بعد أنهى الشوط الأول متقدما على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، قبل أن تهتز شباكه بهدفي التعادل 3-3 في الوقت القاتل عبر نجم اللقاء لارس ستندل الثلاثاء في المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وتكرست عقدة إينتراخت فرانكفورت الذي عجز عن المحافظة على تقدمه للمرحلة الرابعة تواليا، مفرطا بفوزه الأول في المراحل التسع الأخيرة وتحديدا منذ المرحلة الثالثة ضد هوفنهايم 2-1 في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.

وفرض إينتراخت فرانكفورت بعدها نفسه "ملك" التعادلات بامتياز، إذ تعادل في سبع من مبارياته الثماني التالية من دون أن يحقق أي فوز.

وبدا الثلاثاء أنه سيخرج من هذه الدوامة بعدما أنهى الشوط الأول متقدما على مونشنغلادباخ 3-1 بعد أن حول تخلفه أمام ضيفه بهدف لستندل (14)، بفضل ثنائية للبرتغالي أندريه سيلفا (22 من ركلة جزاء و24) وهدف للمغربي-الألماني أيمن برقوق (34).

واعتقد أنه في طريقه لتحقيق فوزه الأول على منافسه في آخر خمس مواجهات بينهما بعدما بقيت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة حين فرض ستندل نفسه نجم اللقاء بلا منازع بتسجيله هدفه الشخصي الثاني من ركلة جزاء تسبب بها برقوق (90)، قبل أن يخطف التعادل بهدفه الثالث في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع بكرة رأسية، مجنبا فريقه الهزيمة الثالثة تواليا فيما يستمر بحث إينتراخت فرانكفورت عن فوزه الثالث.

ورفع مونشنغلادباخ رصيده الى 18 نقطة في المركز السادس موقتا، فيما أصبح رصيد إينتراخت الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الأصلي لطرد قائده الأرجنتيني دافيد أبراهام بالانذار الثاني، 14 نقطة.

ويلعب لاحقا هرتا برلين مع ماينتس، فيردر بريمن مع بوروسيا دورتموند الذي يخوض اختباره الأول منذ إقالة مدربه السويسري لوسيان فافر واستلام مساعده إدين ترزيتش المهمة إثر السقوط المذل 1-5 في المرحلة الماضية أمام شتوتغارت الذي يلتقي الثلاثاء أيضا مع أونيون برلين.

© 2020 AFP