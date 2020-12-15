بطولة إسبانيا: كومان يعتبر أرقام ميسي "مثيرة للإعجاب"

لويس جيني ا ف ب/ارشيف

صورة مؤرخة في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر لمدرب برشلونة الهولندي رونالد كومان ونجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة الفريق في دوري أبطال اوروبا ضد دينامو كييف الأوكراني.

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برشلونة (أ ف ب)

أشاد الهولندي رونالد كومان مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء بقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي الكامن على بعد هدف واحد من معادلة رقم الأسطورة البرازيلية بيليه في تسجيل أكبر عدد من الأهداف لفريق واحد (643 هدفا مع سانتوس).

وقال كومان في مؤتمر صحفي عشية المباراة ضد ريال سوسييداد متصدر الدوري في مباراة مقدّمة من المرحلة التاسعة عشرة "هذه الأرقام مثيرة للإعجاب، لن يكون لدينا لاعب بهذه الفعالية في هذا النادي. هذا هو السبب في أنه الرقم واحد".

وبات ميسي الذي سجل مع الفريق الكاتالوني 642 هدفا في جميع المسابقات على بعد هدف لمعادلة رقم "الملك" بيليه في سانتوس بين عامي 1956 و1974.

وأضاف "رأينا في المرة الماضية أن الفريق لا يزال يعتمد على +ليو+ بشكل كبير"، في إشارة إلى هدف الأرجنتيني الذي انتزع به الفوز على ليفانتي 1-صفر الأحد في البطولة المحلية، معتبرا أن "ما فعله (ميسي) لهذا النادي لا يصدق".

وتابع كومان "ان هذه النتيجة الايجابية كانت هامة للغاية، وسلوك الفريق كان جيدا للغاية، وهذه النقاط الثلاث تمنحنا المزيد من الصفاء للاقتراب من مباراة الغد (الاربعاء)".

ويحتل برشلونة المركز الثامن في الترتيب بفارق تسع نقاط عن الفريق الباسكي المتصدر.

ولام كومان ازدحام جدول المباريات ما لا يسمح للفريق بالتدريب أكثر لتصحيح بعض العيوب "بشكل عام، لا يمكننا أن نكون سعداء بمسارنا في الدوري، لقد خسرنا مباريات لم يكن علينا خسارتها. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتساقا".

وأوضح "نحن نعرف وضعنا، لدينا مباراتين هامتين (ضد ريال سوسييداد الأربعاء، وفالنسيا السبت)، وعلينا الفوز بهما. سيكون ذلك ضد فريقين كبيرين ولكن سيتعين علينا إظهار شخصيتنا".

© 2020 AFP