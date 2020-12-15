بطولة انكلترا: خسارة ثانية تواليا لتشلسي

مايكل ستيل POOL/ا ف ب

لاعب ولفرهاهبتون البرتغالي بدرو نيتو مسجلا هدف الفوز في مرمى تشلسي ف يالدوري الانكليزي لكرة القدم. 15 كانون الاول/ديسمبر 2020

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لندن (أ ف ب)

مني تشلسي بخسارته الثانية تواليا بسقوطه القاتل امام ولفرهامبتون 1-2 في افتتاح المرحلة الثالثة عشرة من بطولة انكلترا لكرة القدم الثلاثاء ليفشل في انتزاع الصدارة من جاره توتنهام ولو لمدة 24 ساعة قبل لقاء القمة الذي يجمع بين الاخير وليفربول على ملعب انفيلد.

وتجمد رصيد تشلسي عند 22 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق 3 نقاط عن توتنهام وليفربول.

ودخل الفريقان اللقاء مطالبين بالفوز، لان ولفرهامبتون سقط في آخر مباراتين له امام ليفربول صفر-4 وامام استون فيلا صفر-1، في حين خسر تشلسي امام ايفرتون صفر-1 في الجولة الماضية ليوقف الاخير سلسلة من 17 مباراة من دون خسارة للفريق اللندني في مختلف المسابقات.

واستمر غياب هداف ولفرهامبتون المكسيكي راوول خيمينيس بعد تعرضه لكسر في الجمجمة اضطره لعملية جراحية في اواخر الشهر الماضي، في حين غاب لاعب الوسط المخضرم البرتغالي جواو موتينيو لطرده في المباراة الاخيرة لفريقه.

في المقابل، اجرى مدرب تشلسي فرانك لامبارد تبديلا وحيدا على التشكيلة التي خسرت امام ايفرتون بدخول الجناح الاميركي كريستيان بوليسيك بدلا من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش.

تميز الشوط الاول بالرتابة من قبل الفريقين وكانت الفرصة الاخطر لتشلسي من كرة رأسية سددها المدافع الفرنسي كورت زوما وتصدت لها العارضة في الدقيقة الاخيرة منه.

ونجح تشلسي في تسجيل هدف السبق بعد لعبة مشتركة بين الالماني تيمو فيرنر والظهير الايسر بن تشيلويل فمررها الاخير داخل المنطقة واطلقها الفرنسي اوليفييه جيرو بيسراه "على الطاير"، تصدى لها حارس ولفرهامبتون البرتغالي روي باتريسيو لكنها افلتت من يده وتهادت داخل الشباك (49).

ورفع جيرو رصيده من الاهداف الى 8 هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وظن اصحاب الارض انهم ادركوا التعادل عن طريق المهاجم البرتغالي الشاب فابيو سيلفا لكن الحكم لم يحتسبه بداعي التسلل (55).

لكن البرتغالي الاخر دانيل بودانس نجح في ذلك بعد مجهود فردي داخل المنطقة قبل ان يطلق تسديدة عجز في التصدي لها حارس تشلسي السنغالي برنار مندي (66).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ولفرهامبتون بعد مجهود فردي للبرتغالي بدرو نيتو الذي سار بالكرة من منتصف الملعب قبل ان يتصدى له ريس جيمس، لكن الحكم سرعان ما عاد عن قراره بعد الاحتكام لحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (81).

بيد ان نيتو تمكن من توجيه ضربة قاضية لتشلسي عندما استغل هجمة مرتدة سريعة وراوغ زوما قبل ان يسدد كرة زاحفة بيسراه تابعت طريقها نحو الشباك في الوقت بدل الضائع (5+90).

© 2020 AFP