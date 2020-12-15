جاريد كوشنر في إسرائيل والمغرب الأسبوع المقبل

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مستشار الرئيس دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر في آب/اغسطس 2020 في البيت الابيض

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واشنطن (أ ف ب)

يتوجه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره، الاسبوع المقبل الى إسرائيل والمغرب لبحث تطبيع العلاقات بين البلدين، وفق ما افاد مسؤول أميركي وكالة فرانس برس الثلاثاء.

واوضح المصدر نفسه أن الوفد الاميركي الذي يترأسه كوشنر سيستقل أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب والرباط.

ويتوقع ان يصل كوشنر الى اسرائيل الاثنين.

ومع الامارات العربية المتحدة والبحرين والسودان، بات المغرب البلد العربي الرابع منذ آب/اغسطس الذي تعهد إقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية، علما بأنه سبق أن اقام علاقات رسمية مع اسرائيل أواخر تسعينات القرن الفائت.

والاتفاق الجديد اعلنه ترامب الاسبوع الفائت، في موازاة اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء الغربية.

وهذه المستعمرة الاسبانية السابقة يتنازعها المغرب وجبهة بوليساريو التي تحظى بدعم الجزائر.

© 2020 AFP